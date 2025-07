À quelques semaines de sa présentation officielle en bonne et due forme, la gamme Pixel 10 de Google se retrouve exposée dans sa totalité à la faveur d'une bannière promotionnelle repérée dans le code de l'application Google Play Store.

Une photo de famille inattendue

Découverte et extraite par Android Authority, la bannière est manifestement destinée à une campagne post-lancement. Elle présente un portrait de groupe complet des quatre futurs modèles de Pixel 10 : le Pixel 10 Pro XL, le Pixel 10 Pro Fold, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 standard.

L'image est accompagnée du slogan pour le moins limpide : « Meet the new Pixel 10 Series ». Cette fuite interne offre le premier aperçu officiel de la famille Pixel 10 au grand complet, avant l'événement Made by Google programmé pour le 20 août.

Des couleurs et un design qui confirment les rumeurs

Pas de grande révolution esthétique, mais une confirmation des multiples indiscrétions de ces dernières semaines. Les designs correspondent en tout point à des rendus ayant déjà fuité.

Les trois modèles Pro du Pixel 10 sont dans une teinte « Moonstone » en bleu argenté. Le Google Pixel 10 non-Pro se démarque avec un coloris bleu vif « Indigo », jusqu'à rendre ses homologues Pro un peu ternes. Néanmoins, les utilisateurs auront le choix pour leur finition favorite.

Une promotion de lancement dans les tuyaux

Au-delà de l'aspect visuel, l'image révèle une information commerciale aux États-Unis. Une promotion de 50 $ de réduction sera proposée aux premiers acheteurs, avec une date de fin fixée au 13 octobre.

Alors que les détails techniques sur les smartphones Pixel 10 continuent de filtrer, c'est une fuite « officieuse » de Google qui pourrait enfoncer le clou… sait-on jamais. En la matière, Google semblait avoir pris les devants en présentant l'aspect du Pixel 10 sur Google Store.

N.B. : Source images : Android Authority.