C'est le bad buzz que Google aurait préféré éviter. À peine lancé, le Pixel 10 se retrouve au cœur d'une controverse qui enfle sur les réseaux sociaux. Des vidéos partagées en masse montrent le nouveau fleuron de la marque en grande difficulté face à l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde, Genshin Impact.

Textures qui clignotent, bugs graphiques, commandes qui ne répondent plus... l'expérience est tout simplement injouable. Un comble pour un smartphone haut de gamme, dont le problème semble venir d'une décision technique majeure : l'abandon des puces graphiques habituelles au profit d'un nouveau partenaire.

Pourquoi le Pixel 10 est-il incompatible avec Genshin Impact ?

Le cœur du problème se nomme PowerVR. Pour sa nouvelle puce maison Tensor G5, Google a décidé de changer de fournisseur de GPU, abandonnant les puces Mali d'ARM pour se tourner vers celles d'Imagination Technologies. Un choix stratégique qui s'avère aujourd'hui désastreux. En effet, le développeur de Genshin Impact, HoYoverse, a officiellement retiré le support des GPU PowerVR dans la dernière mise à jour de son jeu.





La conséquence est directe et brutale : le jeu est devenu presque inutilisable sur la gamme Pixel 10. Cette incompatibilité n'est pas une surprise totale, l'abandon du support ayant été annoncé il y a près d'un an, mais voir le problème se concrétiser de manière aussi spectaculaire sur un smartphone phare est un véritable camouflet pour Google.

Le problème est-il aussi grave qu'il n'y paraît ?

L'affaire est plus nuancée qu'un simple "le jeu ne marche pas". Si les vidéos virales sont accablantes, plusieurs médias spécialisés, comme Android Authority, ont réussi à faire tourner le jeu sans rencontrer de bugs majeurs sur leurs propres modèles de test. Cette divergence suggère que le problème pourrait ne pas être universel. Plusieurs pistes sont explorées :

Des pilotes graphiques obsolètes livrés avec les premiers téléphones.

obsolètes livrés avec les premiers téléphones. Un bug lié à une version spécifique du jeu ou à une région particulière.

Des problèmes déclenchés par certains éléments ou zones spécifiques du jeu.



Google n'a pas encore déployé la dernière version des pilotes de PowerVR, ce qui laisse espérer qu'une future mise à jour logicielle pourrait corriger la situation. Mais pour l'instant, le silence de l'entreprise ne fait qu'alimenter l'inquiétude.

Quelles conséquences pour l'avenir du Pixel ?

Cet incident est un sérieux avertissement pour Google. En privilégiant une architecture GPU moins répandue, l'entreprise prend le risque de se couper d'une partie de l'écosystème du jeu mobile. Genshin Impact n'est pas un jeu anodin ; c'est un benchmark de performance et un titre joué par des dizaines de millions de personnes. Se priver d'un tel public est une erreur stratégique.





Cette affaire révèle les arbitrages de Google : le Tensor G5 a été conçu pour exceller en IA et en photographie, mais le jeu vidéo semble avoir été le parent pauvre de l'équation. Si Google ne réagit pas rapidement et si d'autres développeurs majeurs emboîtent le pas à HoYoverse en abandonnant le support de PowerVR, la réputation du Pixel comme smartphone "gaming" pourrait être durablement entachée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les jeux sont-ils affectés par ce problème de GPU ?

Non, le problème semble très spécifique à Genshin Impact en raison de la décision de son développeur de ne plus supporter les GPU PowerVR. Les tests effectués par plusieurs médias montrent que d'autres jeux très gourmands comme *Call of Duty: Mobile* ou *Diablo Immortal* fonctionnent correctement sur le Pixel 10.

Mon Pixel 10 est-il défectueux si je rencontre ces bugs ?

Non, il ne s'agit pas d'un problème matériel sur votre appareil, mais bien d'une incompatibilité logicielle entre le jeu et le processeur graphique du téléphone. Le problème ne peut être résolu que par une mise à jour, soit du jeu, soit des pilotes graphiques de Google.

Existe-t-il une solution pour jouer à Genshin Impact sur le Pixel 10 ?

Pour le moment, il n'existe pas de solution officielle et fiable. Certains utilisateurs ont tenté de contourner le problème en installant d'anciennes versions du jeu ("sideloading"), mais cette méthode est complexe et non recommandée. La meilleure chose à faire est d'attendre une potentielle mise à jour de la part de Google ou du développeur du jeu.