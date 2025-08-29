Annoncés en grande pompe le 20 août, les nouveaux Google Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL débarquent en France le 28 août. Mais l'enthousiasme risque de retomber rapidement. Les acheteurs français découvriront une version allégée de l'expérience promise, amputée de plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle qui constituaient pourtant le cœur de l'innovation de cette nouvelle gamme.

Quelles sont les grandes fonctions IA manquantes ?

La liste des absents est significative et touche directement la productivité. La fonction la plus notable est "Magic Cue", un assistant proactif capable de connecter des informations entre Gmail, Calendrier et Contacts pour fournir des réponses pertinentes au bon moment. Fini, l'adresse d'un ami qui apparaît comme par magie dans une conversation ou le numéro de vol qui s'affiche lors d'un appel à une compagnie aérienne : cet outil de confort n'est pas disponible en France pour l'instant.

Autre grand absent, le "Daily Hub", qui propose des résumés personnalisés de la journée, mêlant météo, rendez-vous et suggestions de playlists ou de sujets d'intérêt à explorer.

La gestion des appels et des photos est-elle aussi impactée ?

Oui, et de manière notable. L'outil "Take a message" ne sera pas de la partie. Cette fonction utilise l'IA pour retranscrire en temps réel les messages vocaux lors d'un appel manqué et suggérer des actions contextuelles, comme ajouter un rendez-vous au calendrier. Côté photo, alors que la retouche a toujours été un point fort des Pixel, la fonction "Ask Photos to edit for you", qui permet de donner des instructions en langage naturel à Google Photos pour modifier une image via Gemini, sera également indisponible.

Pourquoi la France est-elle privée de ces nouveautés ?

C'est la question qui fâche. Google reste muet et ne fournit aucune raison officielle pour justifier ce lancement à deux vitesses. Plusieurs hypothèses sont sur la table. La plus probable concerne les contraintes liées à la langue française, dont le traitement par les modèles d'IA est souvent plus complexe et nécessite un temps d'adaptation plus long.

Une autre piste serait une stratégie de déploiement progressif, privilégiant d'abord le marché américain avant d'étendre les fonctionnalités au reste du monde. Quelle que soit la raison, le résultat est le même : une expérience utilisateur incomplète au lancement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Toutes les nouvelles fonctions photo sont-elles absentes ?

Non, les utilisateurs français pourront tout de même profiter du "Coach photo", qui donne des conseils pour améliorer ses clichés, et de la "Meilleure prise automatique" qui optimise la sélection de la meilleure photo dans une rafale, notamment pour les photos de groupe.

Ces fonctions arriveront-elles plus tard via une mise à jour ?

C'est l'espoir de nombreux utilisateurs, mais Google n'a fait aucune annonce officielle en ce sens. Il faudra probablement s'armer de patience et attendre plusieurs mois avant de voir, peut-être, ces outils IA débarquer sur les Pixel 10 vendus en France.

Est-ce que cela concerne toute la gamme Pixel 10 ?

Oui, l'absence de ces fonctionnalités concerne aussi bien le Pixel 10 que les modèles Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL commercialisés sur le territoire français. Aucun modèle n'est épargné.