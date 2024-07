Une tentative de rétablissement de la configuration d'usine d'un Google Pixel 6, Pixel 6 Pro ou Pixel 6a est devenue anxiogène. Elle risque de déboucher sur un smartphone inutilisable. Après des signalements d'utilisateurs en ce sens, Google s'exprime et dresse un portrait plus précis du problème.

Le bug se manifeste lorsque le rétablissement de la configuration d'usine a lieu dans la foulée de l'installation de la dernière mise à jour du système. Un cas de figure qui est donc à éviter pour le moment.

En soulignant que la réinitialisation d'usine n'est pas quelque chose que de nombreux utilisateurs effectuent régulièrement, l'équipe d'assistance Google Pixel propose néanmoins une solution de contournement.

Deux palliatifs simples

La préconisation est de laisser le Google Pixel 6, 6 Pro ou 6a allumé et inactif pendant 15 minutes après son redémarrage suite à une mise à jour du système. Une fois ce délai écoulé, il est possible de procéder au rétablissement de la configuration d'usine.

Dans la même veine, une solution alternative est de procéder à une réinitialisation de l'appareil avec les paramètres d'usine avant d'effectuer la dernière mise à jour du système. À noter que Google ne précise pas quelle mise à jour du système est à l'origine de la situation chaotique.

Pour les détenteurs de Pixel 6, 6 Pro ou 6a déjà dans l'embarras, Google assure que la cause première du problème a été identifiée et qu'un travail est mené afin de mettre au point la meilleure solution de secours possible. Ils doivent s'armer de patience...

N.B. : Source image (vignette) : forum Pixel Phone Help.