Pour les smartphones Pixel 6a, Google indique qu'un certain nombre d'entre eux (un sous-ensemble) recevront une mise à jour logicielle à caractère obligatoire. Son but sera de limiter les risques de surchauffe de la batterie via des fonctions de gestion spécifiques.

En l'occurrence, une fois que le Pixel 6a aura été rechargé 400 fois (seuil de 400 cycles de charge), les fonctions limiteront la capacité de charge de la batterie et ralentiront la vitesse de recharge afin de prévenir les risques en lien avec une usure avancée.

Google souligne que les utilisateurs et détenteurs de Pixel 6a concernés seront informés le mois prochain et recevront les instructions idoines pour procéder à la mise à jour. Cette dernière ne sera toutefois pas forcément déployée dès juillet.

Une batterie à remplacer ?

La communication de Google fait suite à des signalements d'au moins deux cas où la batterie d'un Pixel 6a a surchauffé, au point que l'appareil a pris feu. Ils ont été rapportés par Android Authority qui a repéré des détails pour un avertissement à venir dans le code de la bêta d'Android 16 QPR1.

Un message indique que la batterie a atteint 375 cycles de charge. Il poursuit : « En raison d'un problème potentiel de surchauffe de la batterie, lorsque votre batterie atteint 400 cycles de charge, la capacité de la batterie et les performances de charge seront réduites. »

Une recommandation est le remplacement de la batterie. Une page dédiée au problème sera mise en place par Google dans le centre d'aide pour le Pixel.

Après le Pixel 7a récemment

À souligner que le Pixel 6a de Google recevra des mises à jour Android jusqu'en juillet 2027. Malgré cela, le problème de batterie est peut-être un signal qu'il est temps de sérieusement penser à changer d'appareil. Pour Google, c'est une petite série noire après le Pixel 4a et le Pixel 7a.