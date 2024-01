Une idée de l'aspect du prochain Pixel 9 Pro de Google ? Pour le compte de MySmartPrice, OnLeaks (@OnLeaks) s'y colle et dévoile les contours du smartphone via des rendus 3D. Une habitude pour ce leaker à la réputation établie qui glane ses informations en amont auprès de sous-traitants, par exemple.

Le Pixel 9 Pro ne devrait être lancé qu'à l'automne 2024. Son design officieux laisse apparaître des bords complètement plats (… avec un petit air d'iPhone) et un écran qui aurait une diagonale de 6,5 pouces, alors que celle du Pixel 8 Pro est de 6,7 pouces.

Si le Pixel 8 Pro a des dimensions de 162,6 x 76,5 x 8,8 mm (hauteur, largeur et profondeur), celles du Pixel 9 Pro seraient de 162,7 x 76,6 x 8,5 mm. L'épaisseur - ou profondeur - serait toutefois portée à 12 mm en incluant le bloc photo.

Un bloc photo au design moins original ?

L'intégration du fameux et caractéristique bloc photo au dos du Pixel 9 Pro serait du reste revue. Il ne s'agirait plus d'une barre s'étirant sur toute la largeur de l'appareil, mais d'un îlot oblong plus réduit abritant trois capteurs photo, ainsi que le flash LED et probablement le capteur de température.

Selon MySmartPrice, le triple capteur photo à l'arrière comprendrait un capteur grand angle standard, un téléobjectif et un téléobjectif périscopique. Il ne serait ainsi plus question d'un ultra grand angle comme pour le Pixel 8 Pro.

Par ailleurs, le tiroir de la carte SIM serait déplacé sur le Pixel 9 Pro et se retrouverait au bas de l'appareil, en compagnie du port USB-C notamment.

Trop tôt pour des caractéristiques techniques

Si le Pixel 9 Pro devrait logiquement être équipé d'une puce Google Tensor G4, ses caractéristiques techniques demeurent largement un mystère pour le moment. C'est davantage la spécialité du leaker Evan Blass (@evleaks) pour des informations en avant-première.

N.B. : Source image : MySmartPrice - OnLeaks.