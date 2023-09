Une nouvelle série de smartphones Pixel 8 débarquera début octobre avec à bord la nouvelle évolution Android 14 et un processeur Google Tensor G3 poursuivant l'effort de Google pour proposer ses propres processeurs mobiles aux fonctionnalités spécifiques.

Les processeurs Google Tensor sont autant un moyen de se différencier sur l'intelligence artificielle embarquée qu'une façon d'échapper à Qualcomm et ses coûteux processeurs Snapdragon.

En se tournant vers Samsung et son expertise via les processeurs Exynos, Google peut proposer des solutions matérielles adaptées aux besoins propres de ses gammes de smartphones même s'il a fallu faire des compromis sur les performances brutes.

De Redondo à Zuma Pro

En attendant le lancement des Pixel 8 avec Google Tensor G3, on a déjà une idée de la suite. A l'origine, Google devait basculer avec les Pixel 9 vers un nouveau processeur Google Tensor G4 portant le nom de code Redondo et produit par TSMC.

Rendu du Pixel 8 avec Google Tensor G3 à bord

Toutefois, suite à des problèmes de calendrier, Redondo n''est plus prévu pour les Pixel 9. Ces derniers auront droit à la place à un processeur Zuma Pro dont la filiation avec Zuma (le Tensor G3) suggère que les améliorations seront marginales.

Zuma Pro sera toujours de type semi-custom (fortement dérivé d'un design de référence Exynos), produit par Samsung Foundry et rappellera ce qu'a fait Google avec Whitechapel Pro (Tensor G2), évolution légère de Whitechapel (le processeur Tensor initial du Pixel 6).

Redondo en 2025 ?

Les performances des Pixel 9 pourraient donc être marginalement améliorées tandis que Google optimisera certains aspects spécifiques de la puce, en matière d'IA et de sécurité.

Il faut toutefois noter que Google développe de plus en plus de composants en interne pour les puces mobiles de ses smartphones Pixel, l'éloignant de plus en plus d'un simple rebadging d'un Exynos.

Et Redondo ? La puce gravée par TSMC aurait été produite en petites quantités et servirait de processeur de test. Son intégration ne serait envisagée qu'en 2025, avec des smartphones Pixel 10.