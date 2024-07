Google ne parvient pas à contenir le secret autour de ses prochains Pixel 9 et Pixel 9 Pro : après des exemplaires dans la nature, ce sont des visuels officiels qui font l'objet de fuite et confirment ainsi le design et certaines fonctionnalités.

Ce n'est que le 13 aout prochain que Google présentera officiellement ses Pixel 9 et Pixel 9 pro, et pourtant, on connait déjà énormément de détails des deux appareils grâce à de nombreuses fuites.

Le Pixel 9 Pro sera ainsi proposé dans 4 couleurs différentes : rose, blanc porcelaine, gris et noir obsidienne. Dans des visuels officiels, on repère le nouveau design de l'appareil qui s'inspire des Galaxy S24 a niveau des tranches avec des angles arrondis et un dos très sobre.

Le module photo conserve la patte des derniers Pixel avec une barre imposante désormais au format "pilule" qui ne s'étend donc plus jusqu'aux tranches. Le tout reste particulièrement protubérant, et regroupe les trois modules photo ainsi que le flash. En façade, la partie photo est réduite à un simple capteur, sans module dédié à la 3D biométrique.

Dans des visuels plus techniques, on découvre des détails de l'appareil et les points présentés par Google comme des arguments de vente.

Google confirme ainsi l'intégration d'une puce Google Tensor G4 associé à 12 ou 16 Go de RAM. On peut également constater que les configurations photo seront quasi identiques sur Pixel 9 et Pixel 9 Pro, mais que le Pixel 9 Pro Fold aura droit à une configuration moins performante avec un triple module photo 48 + 10.5 + 10.8 Mp. On découvre également que le Pixel 9 Pro sera proposé en deux formats : 6,3 ou 6,8 pouces.

Évidemment, Google mettra également l'accent sur l'intelligence artificielle au coeur de sa nouvelle gamme d'appareils, avec notamment la fonctionnalité Circle to Search ainsi que son assistant Google Gemini. Enfin, les visuels évoquent une prise en charge logicielle pendant 7 ans.