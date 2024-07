La future gamme de smartphones Pixel 9 attendue ce 13 août lors de l'événement Made By Google sera particulièrement riche. On y attend un Pixel 9 et un Pixel 9 Pro, mais aussi un Pixel 9 Pro XL et même un Pixel 9 Pro Fold !

Ce dernier sera le successeur du Pixel Fold, premier smartphone pliant de la marque lancé l'an dernier. Dès le mois de février 2024, le leaker @OnLeaks avait dévoilé le design de ce qui était alors anticipé comme le Pixel Fold 2, montrant déjà un style spécifique pour le bandeau regroupant les capteurs photo.

Un design renouvelé et en phase avec les Pixel 9

Outre la présence d'un nouveau processeur Tensor G4 (qui sera surtout une évolution douce du G3 en attendant un G5 l'an prochain exploitant une nouvelle plate-forme), on attend jusqu'à 16 Go de RAM à bord, peut-être pour profiter pleinement des fonctionnalités IA.

La partie photo du futur smartphone pliant n'est plus alignée horizontalement mais est organisée en carré dans un bloc occupant une bonne partie de la coque et dépassant généreusement.

Toujours un précieux objet

Le capteur photo de l'écran interne a également été déporté en angle et la charnière semble avoir été retravaillée pour permettre une ouverture du smartphone à 180 degrés.

Visible dans des documents de certification de la NCC taiwanaise, le Pixel 9 Pro Fold devrait offrir une batterie de capacité 4560 mAh, un peu en-dessous des 4700 mAh du Pixel Fold, avec une charge filaire testée à 20,25W (cela pourrait correspondre à une charge officielle de 23W, comme pour le Pixel Fold).

Le prix du Pixel 9 Pro Fold devrait rester significatif : les dernières fuites suggèrent qu'il se situera entre 1900 euros et un peu plus de 2000 euros selon la configuration mémoire choisie.