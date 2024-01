" Nous avons connaissance de ce problème et nous l'examinons. " Voilà la réponse obtenue par 9to5Google auprès d'un porte-parole de Google. Elle fait suite à des signalements d'utilisateurs d'appareils Google Pixel qui se retrouvent dans l'incapacité d'accéder au stockage interne.

Faute d'accès au stockage interne qui ne semble pas être monté, le bug est à l'origine de plusieurs problèmes. Des applications plantent ou ne fonctionnent pas, des fichiers ne sont pas affichés et autres mésaventures. Des Pixel 6, 7 et 8 sont notamment affectés.

Il ne s'agit pas d'un bug généralisé. Pour les plus malchanceux, la redoutée étape de la réinitialisation et du rétablissement de la configuration d'usine a été salvatrice. C'est toutefois une solution ultime qui n'est guère appréciée.

Mise à jour du système Google Play de janvier 2024

D'après Mishaal Rahman et les témoignages compilés, l'origine du problème est en lien avec la fonctionnalité DCLA (Dynamic Common Library Apex) qui entre dans le cadre d'un module Mainline d'Android.

Le temps d'analyser le bug et trouver sa principale cause, Google a fait le choix de désactiver DCLA pour le moment. " La désactivation de la fonctionnalité DCLA augmentera la taille de certains modules, mais elle devrait permettre d'éviter le problème de dépendance découvert et, espérons-le, d'empêcher d'autres personnes de le rencontrer ", écrit Mishaal Rahman sur X.

L'installation de la mise à jour du système Google Play de janvier 2024 a été l'élément déclencheur. Il est possible de connaître la version en se rendant dans les Paramètres, Sécurité et confidentialité, puis Système et mises à jour.

Avec un mauvais souvenir

Fin 2023 et lors du passage à Android 14, certains smartphones Pixel avaient aussi eu maille à partir avec des problèmes touchant l'espace de stockage, mais uniquement pour une configuration avec plusieurs profils.

La gestion du bug avait été assez chaotique par Google (trop longtemps silencieux), même si un correctif avait fini par arriver via la mise à jour de novembre 2023 pour les Pixel.

Pour des appareils enfermés dans une boucle de démarrage, il avait fallu passer par l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel pour Google Pixel (Pixel Repair Tool). La récupération des données n'était que partielle.