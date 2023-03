C'est le premier Feature Drop de cette année 2023 pour les appareils Pixel de Google. Des mises à jour logicielles automatiques qui permettent de bénéficier de nouveautés et d'améliorations. Un déploiement commence et se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Sur plusieurs aspects, ce Feature Drop est une concrétisation de précédentes et récentes annonces de Google. Il n'y a donc pas de véritable surprise.

Feature Drop pour les smartphones Pixel

Pour faire simplement disparaître des éléments indésirables sur des photos, l'outil de gomme magique (Magic Eraser) a d'abord été disponible sur les Pixel 6 et Pixel 7, et en tirant parti d'un traitement par la puce Google Tensor. Désormais, cet outil est proposé pour l'ensemble des smartphones Pixel via l'application Google Photos. Il permet aussi de modifier la couleur d'objets sur des photos, dans le but de les rendre plus discrets.

Rappelons par ailleurs la fin d'une exclusivité Pixel pour l'outil Magic Eraser, puisqu'il devient accessible sur Android et iOS pour les abonnés Google One, dans le cadre des fonctionnalités de retouche supplémentaires de l'application Google Photos.

Introduit sur les Pixel 7, le mode Night Sight amélioré arrive sur les Pixel 6 afin de prendre des photos en basse lumière plus rapidement. Les nouveaux algorithmes dédiés s'appuient sur la puce Google Tensor. Il réduit également le flou pour des photos.

Les smartphones Pixel intègrent dorénavant l'application Health Connect qui était disponible en bêta dans Google Play. Elle fait office de hub et permet l'échange de données entre des applications de santé et de fitness compatibles. Toutes les données sont stockées sur l'appareil.

Feature Drop pour la Pixel Watch

S'il y a d'autres nouveautés, elles ne sont toutefois pas à destination d'un pays comme la France. Pour le cas de la montre connectée Pixel Watch, c'est l'arrivée de la fonctionnalité de détection des chutes. Elle est optionnelle et n'est pas activée par défaut. Google avait déjà communiqué à ce sujet.

Quand une chute brutale est identifiée et qu'aucun mouvement n'est détecté pendant 30 secondes, la Google Pixel Watch vibre et émet une alerte sonore. Une notification est affichée à l'écran pour savoir si l'utilisateur a besoin d'aide. Faute de réponse au bout d'une minute, c'est un appel automatique aux services d'urgence par message vocal. La position géographique est partagée, si l'accès à la localisation a été autorisé.

Pour la personnalisation des expériences audio et visuelles sur la Pixel Watch, de nouveaux paramètres vont être déployés sur Wear OS 3+ (audio mono pour limiter la désorientation due à l'audio divisé, correction des couleurs et des niveaux de gris…).