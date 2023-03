Première montre connectée conçue par Google et fonctionnant avec Wear OS 3.5, la Pixel Watch a été lancée en octobre 2022 sans la fonctionnalité de détection des chutes, mais avec la promesse de son arrivée au cours de l'hiver. Elle est désormais déployée.

Si le dispositif identifie une chute brutale et qu'aucun mouvement n'est détecté pendant 30 secondes, la Google Pixel Watch vibre et émet une alerte sonore avec un volume élevé. Elle affiche une notification à l'écran pour savoir si l'utilisateur a besoin d'aide.

Faute de réponse au bout d'une minute, la smartwatch appelle automatiquement les services d'urgence par message vocal. Elle communique sa position géographique, si l'accès à la localisation a été autorisé par l'utilisateur.

Un discret tacle pour Apple

Déjà connue avec d'autres montres connectées d'Apple et Samsung par exemple, une telle fonctionnalité est optionnelle et pas activée par défaut. Elle s'appuie sur les capteurs de mouvement de l'appareil et du machine learning.

" Nous avons entraîné le processus à l'aide d'une grande variété de données de chutes humaines et simulées, et d'autres modèles de mouvement afin de détecter avec précision les chutes réelles et minimiser les fausses alertes potentielles ", assure Google.

Dans sa communication, Google souligne que les algorithmes feront la différence entre une chute brutale et la pratique d'une activité physique intense. L'exemple de la pratique du ski est notamment cité… ce qui renvoie à des faux positifs expérimentés par Apple (avant de corriger le tir). Un simple hasard ?

Pas pour l'Allemagne

Pour autant, la détection des chutes est en quête d'une amélioration en continu. À cet effet, les utilisateurs ont la possibilité de partager les données du capteur de mouvement avec Google. Ces données ne seront pas associées au compte Google ou à des informations personnelles.

La détection des chutes avec la Google Pixel Watch sera disponible dans tous les pays où la montre connectée est commercialisée, à l'exception de l'Allemagne.