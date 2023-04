Le premier smartphone pliant de Google est dans les starting-blocks. Après des rumeurs de longue date, l'appareil devrait officiellement être annoncé à l'occasion de la conférence Google I/O du 10 mai prochain.

D'après des documents internes consultés par CNBC, le Pixel Fold au nom de code Felix sera disponible dans le courant du mois de juin pour un prix de plus de 1 700 $. De fait, il deviendrait le smartphone le plus cher dans le catalogue de Google.

Équipé d'une puce Google Tensor G2 comme les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro (et le prochain Pixel 7a ?), le Pixel Fold proposerait un écran principal souple de 7,69 pouces de diagonale une fois déplié et un écran extérieur de 5,8 pouces.

Une vidéo du Pixel Fold

Selon CNBC, Google a intégré dans le Pixel Fold une batterie qui lui permet d'afficher une autonomie de plus de 24 heures en utilisation normale, ou jusqu'à 72 heures en mode d'économie d'énergie. Il pèserait environ 283 g.

Google vanterait le smartphone pliant avec la charnière la plus durable… mais c'est un argument souvent entendu en la matière. Et si ces éléments et d'autres ne vous suffisent pas pour avoir déjà une bonne idée du Pixel Fold, il y a désormais une vidéo qui a été mise en ligne sur Twitter.

La publication est l'œuvre du leaker et développeur Kuba Wojciechowski (Za_Raczke), dont la réputation est plutôt fiable, même si en l'occurrence la vidéo ne permet pas de distinguer un smartphone pliant étiqueté Google.

Et la partie photo ?

Un smartphone Pixel est fréquemment attendu pour ses qualités du côté de la photo. Non pas tant pour son équipement, mais davantage avec le traitement logiciel opéré pour les clichés. À voir si en se lançant dans le domaine des smartphones pliants, c'est également un aspect que Google mettra en avant.

Les rumeurs font en tout cas état d'un capteur photo principal de 48 mégapixels (1/2 pouce) avec stabilisation optique, ultra grand angle de 10,8 mégapixels et téléobjectif de 10,8 mégapixels (zoom optique x5).

Il y aurait un capteur photo de 9,5 mégapixels sur l'écran externe et de 8 mégapixels pour l'écran à l'intérieur.