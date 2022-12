Google annonce le déploiement d'une série de nouveautés pour sa gamme d'appareils Pixel. Ce déploiement est en cours sur les smartphones Pixel 4a et jusqu'aux récents Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que pour la montre connectée Pixel Watch.

De telles mises à jour logicielles entrent dans le cadre de la pratique du Pixel Feature Drop et sont ainsi spécifiques aux appareils de Google, notamment par rapport aux récentes nouveautés et améliorations qui concernent l'environnement Android pour ce mois-ci.

Le VPN Google One gratuit

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro comprennent désormais le VPN Google One pour renforcer la protection en ligne, sans frais supplémentaires. Il permet d'établir un tunnel chiffré entre le smartphone et un serveur VPN distant. Il est souligné qu'il a été conçu afin que Google ne soit pas en mesure d'établir de lien entre le trafic réseau et une identité.

Ce VPN se cantonne à des fonctions de protection sur les réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public et pour masquer l'adresse IP. Il ne va pas aussi loin que d'autres solutions en la matière, par exemple pour contourner du géoblocage. Le VPN Google One est habituellement réservé aux abonnés Google One avec un forfait de 2 To ou plus.

La puce Tensor G2 avantagée

Pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Clear Calling (Clarté son interlocuteur) doit améliorer la voix de l'interlocuteur et réduire le bruit de fond afin de permettre de mieux l'entendre, même si ce dernier se trouve dans un environnement bruyant. À noter qu'il n'est pas prévu d'apporter ultérieurement cette amélioration pour les Pixel 6 qui s'appuient sur une puce Google Tensor de première génération.

Tout comme les Pixel 7, les Pixel 6 (pas le Pixel 6a) auront néanmoins droit en janvier prochain à l'audio spatial dynamique avec suivi de la tête en association avec les Pixel Buds Pro. L'audio spatial pourra également être activé avec un casque filaire.

Sur tous les Pixel 7 et Pixel 6 sans exception, l'Enregistreur peut attribuer des libellés à chaque locuteur dans les transcriptions et insérer des sauts de ligne lors du changement d'intervenant. Pour le moment, cette nouveauté n'est cependant que pour l'anglais.

La Pixel Watch n'est pas oubliée

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro profitent de la détection de la toux et des ronflements qui était déjà d'actualité avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Par ailleurs, le profil de dormeur Fitbit est désormais disponible pour la Pixel Watch afin d'en apprendre davantage sur le style de sommeil et bénéficier de conseils (en association avec les Pixel 7 et 7 Pro).

La Pixel Watch a droit à de nouveaux fonds d'écran, tout comme les Pixel 6 et Pixel 7 avec des fonds d'écran Floraison animée.

Pour une gamme plus large de smartphones Pixel, une recherche plus puissante sur l'appareil est proposée, la traduction des textes dans les applications de messagerie, tandis que la vérification grammaticale fait son apparition pour le français sur le clavier Gboard. Les paramètres de sécurité et de confidentialité sont par ailleurs réunis en un seul endroit.