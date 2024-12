Dans le cadre d'une mise à jour de l'application Pixel Troubleshooting et d'un déploiement via le Play Store, les smartphones Pixel de Google affichent leur température de fonctionnement et des conseils en rapport sont proposés.

9To5Google a constaté cette estimation de température en temps réel sur des smartphones Pixel 6 à 9 équipés d'Android 15, et avec l'application Pixel Troubleshooting en version 1.0.693922709. Le déploiement semble toutefois être progressif.

Le cas échéant, il faut se rendre dans les Paramètres, Batterie, Diagnostics de la batterie, puis sélectionner " Le téléphone est très chaud. " Estimée en fonction de plusieurs capteurs internes, la température affichée est accompagnée d'un code couleur.

Une information plus visuelle

Les couleurs vont du bleu au rouge, en passant par le vert et l'orange selon une température plus ou moins élevée. Elles sont associées à un niveau de température jugé froid, normal, chaud et élevé, avec des conséquences éventuelles et des mesures à prendre.

Source image : 9to5Google

" La température estimée de votre téléphone est supérieure à la normale. Votre téléphone va essayer de refroidir en limitant temporairement les performances et en mettant en pause certaines fonctionnalités ", indique par exemple un message.

Pour un problème d'appareil qui chauffe trop, les conseils formulés par Google sont similaires à ceux déjà disponibles. Au final, l'apport associé à l'application Pixel Troubleshooting paraît essentiellement appréciable sur le plan visuel.