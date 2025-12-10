Avec la Pixel Watch 4, il est possible d'interagir avec Gemini sans devoir utiliser un mot clé ou un bouton, simplement en levant le poignet. Google profite de cette fin d'année et de WearOS 6.1 pour parfaire l'ergonomie de sa montre connectée.

De nouveaux contrôles gestuels

En tapotant deux fois le pouce et l'index, l'utilisateur pourra déclencher une multitude d'actions contextuelles sur la Pixel Watch 4. Ce double pincement (ou Double pinch), déjà connu avec d'autres montres connectées, permet de faire défiler les notifications, éteindre une alarme, gérer un minuteur ou mettre la musique en pause.

En complément, un geste " Wrist turn " fait son apparition pour faciliter la gestion des appels téléphoniques. Ce geste est utile pour ignorer un appel entrant d'une simple rotation du poignet.

Ces options, qui s'activent dans le menu Paramètres de la section consacrée aux gestes, seront accompagnées d'indices visuels à l'écran.

Pour les réponses intelligentes avec Google Messages

Au-delà de la navigation, Google revoit son système de réponses intelligentes. Les Pixel Watch 3 et 4 intègrent le modèle de langage Gemma en local pour générer des suggestions, même sans connexion au téléphone.

Selon Google, le nouveau modèle est deux fois plus rapide et près de trois fois plus efficace en matière d'utilisation de la mémoire que la génération précédente.