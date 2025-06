Google a discrètement équipé la Pixel Watch 3 d'une capacité de localisation qui ne se retrouve sur aucun autre appareil Android. Depuis la mise à jour Wear OS 5.1, la montre connectée est la première à prendre en charge le Channel Sounding.

Avec cette fonctionnalité issue du nouveau standard Bluetooth 6.0, c'est une avancée susceptible de transformer la manière de retrouver des appareils égarés grâce à une précision accrue.

Un bond en avant face au Bluetooth classique

La plupart des localisations Bluetooth actuelles se basent sur la force du signal. Une méthode peu fiable et sensible aux obstacles qui donne souvent des résultats frustrants. Le Channel Sounding change la donne.

Au lieu d'estimer une distance, il est question de la calculer en mesurant le temps que met un signal pour voyager entre deux appareils. Le résultat est une précision qui se compte en centimètres, ouvrant la voie à une localisation bien plus fine.

L'alternative abordable à l'UWB

Jusqu'à présent, pour une localisation exacte, il fallait se tourner vers l'Ultra-Wideband (UWB), la technologie notamment utilisée par Apple pour l'AirTag. Si l'UWB est efficace, il nécessite une puce et une antenne dédiées, ce qui augmente les coûts et très peu de smartphones Android sont concernés.

Le Channel Sounding apparaît alors comme une alternative de choix. Il exploite le matériel Bluetooth déjà présent dans presque tous les appareils, rendant son déploiement possible via une simple mise à jour logicielle, pour un coût quasiment nul.

Une technologie prometteuse, mais pas encore active

Avoir la meilleure technologie du monde ne sert à rien si on est le seul à l'utiliser. C'est le paradoxe actuel de la Pixel Watch 3. Pour que la magie opère, il faut que le téléphone ou le tracker à chercher soient aussi compatibles.

Or, aucun smartphone, même les plus récents, n'a encore reçu la mise à jour nécessaire. Google semble préparer le terrain pour une intégration plus large avec Android 16. Le système d'exploitation facilitera l'usage de la technologie par les applications et fixera même des exigences de performance minimales.

Android Authority rapporte que Google demande aux appareils de pouvoir « signaler la portée avec une précision de +/- 0,5 m au 90e percentile, à une distance de 1 m ». Reste à voir quels appareils suivront le mouvement et quand la petite révolution deviendra une réalité palpable pour tous.