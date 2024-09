La technologie sans fil Bluetooth va bientôt s'offrir une nouvelle évolution. Le Bluetooth SIG, consortium industriel supervisant son développement, a finalisé les principales spécifications du Bluetooth 6.0.

Parmi les nouvelles améliorations apportées à cette future version, la plus évidente est l'introduction d'une technique dite Channel Sounding qui va permettre une localisation très fine des accessoires Bluetooth, jusqu'au centimètre près.

Localiser finement des appareils...ou les déverrouiller à bonne distance

Jusqu'à présent, cette fonctionnalité (du moins à ce niveau de précision) est plutôt gérée par l'UWB (Ultra Wide Band), dont les puces dédiées peuvent être trouvées dans certains smartphones premium et divers accessoires, notamment les traceurs de positionnement comme les AirTag d'Apple ou les SmartTag de Samsung, en association avec des applications dédiées de type "Trouver mon appareil".

Cette capacité pourrait donc être reprise par la technologie Bluetooth, ce qui permettrait par ailleurs aux fabricants d'éviter de devoir ajouter une puce UWB supplémentaire.

L'autre intérêt du Channel Sounding est qu'il sera possible d'activer des accessoires Bluetooth en fonction de la distance. Le Bluetooth SIG imagine déjà des scénarios dans lesquels des appareils ne pourront être déverrouillés que s'ils sont dans un périmètre défini autour de l'utilisateur, d'un ordinateur...ou d'une voiture.

Des scénarios grand public comme industriels

De même, pour un usage industriel, on peut envisager des équipements prenant en compte une distance de sécurité ou un périmètre spécifiques pour les opérateurs. Entre la présence ubiquitaire du Bluetooth et les nouvelles possibilités de détection fine des distances et de déverrouillage de proximité, les perspectives d'usage sont évidemment immenses.

Il reste toutefois à mettre en place les puces Bluetooth 6.0 offrant ces nouvelles possibilités dans les appareils, ce qui demandera forcément du temps pour les diffuser, la spécification n'étant finalisée que depuis peu.