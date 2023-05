Pour lutter contre la pollution des voitures et les embouteillages, le vélo, musculaire ou électrique, peut apporter une précieuse contribution tout en participant à l'effort d'une activité quotidienne bonne pour la santé.

Le gouvernement veut prolonger les efforts déjà réalisés dans le cadre de la promotion de la bicyclette en lançant un grand plan vélo (et mobilités) couvrant la période de 2023 à 2027.

Un investissement de 2 milliards d'euros est prévu (ou 6 milliards d'euros avec les participations des collectivités territoriales) dont 200 millions d'euros seront consacrés à l'amélioration des infrastructures en vue de doubler le nombre de kilomètres de pistes dédiées afin d'atteindre un réseau de 100 000 kilomètres d'ici 2030.

Les aides à l'achat maintenues jusqu'en 2027

Le soutien au vélo sera également toujours appuyé par des aides à l'achat qui resteront actives jusqu'en 2027 et intègreront à partir de l'automne 2023 les vélos d'occasion (électriques ou non) revendus par les professionnels, qui ne faisaient pas partie du dispositif.

Ces aides restent toujours conditionnées au niveau des revenus des ménages et peuvent être cumulées avec d'autres dispositifs, départementaux ou régionaux. Le gouvernement veut aussi renforcer l'usage du vélo pour se rendre au travail avec une prime revue à la hausse.

Parallèlement, le soutien à la production de vélos en France sera renforcé pour dépasser le million de bicyclettes produites annuellement.

Protection contre le vol, modifications du code de la route

Le gouvernement prévoit également des efforts pour augmenter le nombre de stationnements vélo sécurisés et forcer l'inscription au fichier national d'identification des cycles pour tenter de réduire les vols et dégradations. Il pourra également apporter une participation au financement de locaux sécurisés pour les copropriétés et établissements.

Le plan vélo prévoit également de tester des modifications du code de la route pour fluidifier les déplacements et réduire les frictions avec les voitures. Cela pourrait passer par l'installation de "repose-pieds en bord de chaussée afin de permettre aux cyclistes de s'arrêter au feu sans avoir à descendre de selle".

Cela passerait aussi par un décalage du déclenchement du feu vert afin de laisser quelques secondes aux cyclistes pour prendre de la vitesse avant le démarrage des véhicules.

Les bonnes pratiques doivent être apprises dès le plus jeune âge et le plan vélo prévoit ainsi un renforcement des formations à la conduite pour les enfants de 6 à 11 ans.