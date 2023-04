S'ils étaient encore onéreux il y a peu, les vélos avec assistance électrique (ou VAE) sont en train de se démocratiser tandis que les performances et les fonctionnalités s'affinent.

Soutenus par les politiques de promotion de la mobilité urbaine, ils bénéficient de subventions non négligeables à l'achat et se révèlent un bon moyen d'éviter de prendre la voiture à la moindre occasion (et la pollution qui va avec) comme une façon de renouer avec l'activité physique dans notre civilisation très sédentaire.

Leur accessibilité et les nouveaux horizons qu'ils procurent pour un moindre effort font qu'ils sont en train de gagner du terrain sur les vélos mécaniques qui perdent de leur côté l'attrait qui faisait leur succès.

Moins de sueur, plus d'électrons

Le vélo musculaire représente toujours plus de 60% des ventes de vélos en France mais il est sur une dynamique descendante (1,86 million d'unités, -13%) quand le vélo électrique est en pleine ascension (740 000 unités, +12%).

Le point d'inflexion entre les deux catégorie devrait être atteint en 2030, indique le journal Les Echos, alors que le VAE est déjà paritaire aux Pays-Bas et le sera cette année en Allemagne.

Le vélo mécanique affronte la concurrence des vélos électriques toujours plus abordables mais perd aussi du terrain face aux trottinettes, notamment sur le marché enfants.

Les gammes de vélos électriques se sont étoffées et tout le monde veut en proposer, parfois même simplement comme objet de prestige rappelant les valeurs d'une marque.

De nouveaux marchés grâce à l'électrique

De nouveaux marchés émergent également avec les vélos cargo transportant enfants et/ou courses, ce qui peut aller parfois jusqu'à la vente de la voiture familiale, ou des vélos tout-terrain profitant du couple du moteur électrique pour gravir des pentes inédites, sans compter les speed bikes à gros moteur électrique qui surfent avec la réglementation.

Si le vélo mécanique a toujours l'avantage du prix, les nouveaux usages permis par les biclous électriques peuvent mettre en retrait la question du tarif...mais pas forcément celle du vol, activité en pleine expansion malgré le perfectionnement des contre-mesures.

Une étude récente suggère ainsi que les possesseurs de vélo électrique tendent à en reprennent un moins onéreux après un vol, avec plus d'attention sur les moyens de protection.