Imaginez un monde où nos montagnes de déchets plastiques pourraient servir à fabriquer des médicaments essentiels. Ce n'est plus de la science-fiction ! Récemment, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont annoncé une avancée spectaculaire : ils ont réussi à transformer du plastique PET (celui de nos bouteilles d'eau) en paracétamol, l'antidouleur le plus courant. Une solution doublement géniale qui attaque de front deux problèmes majeurs : la pollution plastique et l'empreinte carbone de l'industrie pharmaceutique.

Comment le plastique se métamorphose-t-il en médicament ?

C'est une prouesse qui marie la chimie et la biologie. L'équipe du chercheur Stephen Wallace a conçu une souche d'Escherichia coli (E. coli) capable d'utiliser des petites molécules dérivées du plastique PET comme "nourriture". Le secret réside dans une réaction chimique appelée "réarrangement de Lossen". Cette réaction, jamais observée en milieu biologique auparavant, a été rendue biocompatible. En clair, elle peut se produire en présence de cellules vivantes sans les endommager. Les chercheurs ont pris du plastique PET, l'ont converti chimiquement en un précurseur (le PET-1), puis ont donné ce matériau à leurs E. coli modifiées. Ces bactéries, privées de leur voie habituelle pour produire un nutriment essentiel (le PABA), ont été forcées d'utiliser le PET-1 pour survivre et se développer. C'est une révolution pour la biotechnologie, où la nature est amenée à réaliser des réactions chimiques inédites, qu'elle n'aurait jamais développées seule..

Quel est le rôle clé des bactéries et quel est le rendement ?

Une fois que les bactéries ont prouvé qu'elles pouvaient métaboliser le précurseur issu du plastique, l'étape suivante a été d'aller plus loin. Les chercheurs ont modifié génétiquement les E. coli en y insérant deux gènes supplémentaires – l'un provenant de champignons, l'autre de bactéries du sol. Ces gènes ont doté les bactéries de la capacité de convertir directement le PABA (issu du PET-1) en paracétamol. Le processus est étonnamment efficace : en moins de 24 à 48 heures, les E. coli transformaient 92 % du déchet plastique décomposé en principe actif du paracétamol. Ce rendement impressionnant, combiné à des émissions de carbone quasi nulles, contraste fortement avec la fabrication pharmaceutique traditionnelle, qui est 55 % plus intensive en émissions que l'industrie automobile. C'est une véritable démonstration du potentiel de l'upcycling microbien, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir de l'industrie pharmaceutique.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante pour l'environnement et l'industrie ?

L'importance de cette avancée est double. D'une part, elle offre une nouvelle voie pour s'attaquer au problème colossal de la pollution plastique, en transformant un fardeau environnemental en une ressource précieuse. D'autre part, elle propose une méthode de production du paracétamol bien plus durable. Actuellement, la majorité du paracétamol est fabriquée à partir de combustibles fossiles, une ressource limitée et polluante. En fusionnant la chimie et la biologie de cette manière inédite, l'équipe d'Édimbourg ouvre la voie à des plateformes circulaires "déchet-vers-produit pharmaceutique". Cela pourrait réduire notre dépendance aux énergies fossiles dans un secteur aussi vital que la santé, contribuant ainsi à une économie plus verte et plus circulaire.

Quels sont les défis à relever pour une application à grande échelle ?

Malgré ces résultats excitants, le chemin vers une commercialisation à grande échelle reste long. Comme le souligne Mikael Elias, biochimiste à l'Université du Minnesota, des barrières réglementaires complexes devront être franchies. De plus, la méthode actuelle de décomposition du plastique PET en son précurseur (le PET-1) n'est pas encore facile à adapter aux proportions industrielles, comme le mentionne Dylan Domaille, chimiste. L'objectif à long terme serait de concevoir un ou plusieurs microorganismes capables d'effectuer toutes les étapes de la transformation, y compris la décomposition directe du plastique. Cependant, cette étude fondamentale pose une pierre angulaire solide. Elle motive la recherche vers des méthodes de décomposition du plastique plus évolutives et durables, transformant les déchets en des produits utiles et précieux, et ouvre des horizons prometteurs pour l'innovation.

Plus en détails :