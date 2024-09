La PlayStation 5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre prochain et pour un prix de 800 € qui fait beaucoup réagir, malgré un rendu 45 % plus rapide pour les jeux, une technologie PlayStation Spectral Super Resolution pour de l'upscaling piloté par l'IA et des performances de ray tracing deux à trois fois plus rapides.

Avec 2 To de stockage en SSD, il faut aussi dire que la PS5 Pro se positionne comme l'une des consoles de jeu les plus chères de l'histoire et sans le lecteur de disque… qui est vendu séparément pour 120 €.

La PS5 Pro sortira peu de temps avant l'anniversaire des 30 ans de la PlayStation le 3 décembre. Et forcément, Sony a quelques habillages en stock dont le fabricant n'ose pas révéler le prix pour le moment.

Disponible le 21 novembre, une collection PlayStation 30e anniversaire à l'aspect rétro est constituée d'un pack PlayStation 5 Digital Edition, un pack PlayStation Pro 5, ainsi que PlayStation Portal, DualSense Edge et DualSense vendus seuls.

Bien évidemment, ce sont des éditions limitées et Sony prévient d'ores et déjà qu'il n'y aura que 12 300 PS5 Pro 30e anniversaire disponibles et qu'elles seront numérotées.

Pack PS5 Digital Edition (30e anniversaire)

PS5 Digital Edition en édition limitée et accessoires assortis

DualSense Edition limitée 30e anniversaire

Façade de console pour lecteur de disque (vendu séparément)

Support vertical

Poster

Boîtier de connecteur de câble original de style PlayStation

Quatre colliers de câble PlayStation Shapes

Autocollant PlayStation et trombone

Pack PS5 Pro (30e anniversaire)

PS5 Pro en édition limitée et accessoires assortis

DualSense Edition limitée 30e anniversaire

Station de recharge DualSense

Tous les articles du pack PS5 Digital Edition

Nous avons hâte de connaître les prix pour l'ensemble des éléments de cette collection 30e anniversaire...