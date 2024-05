Sony a officialisé les choses : la PS5 est actuellement la plus rentable des plateformes de l'histoire du groupe. Car même si les ventes ne dépassent pas encore celles de la PlayStation 4, les bénéfices dégagés par la PS5 explosent tous les scores des précédentes machines.

Dans des visuels diffusés en réunion avec les investisseurs et les cadres du groupe, le département Game & Network Services de Sony indique ainsi que la PS5 a déjà généré 106 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis son lancement en moins de 4 ans. Situation étonnante quand on sait que les deux premières années ont été particulièrement difficiles avec une production lourdement handicapée par la crise de semi-conducteurs.

Reste qu'en termes de parc d'utilisateurs, la PS4 représente encore la moitié des joueurs sur l'écosystème PlayStation. Reste que les joueurs PS5 dépensent globalement plus d'argent que ceux sur PS4, il faut dire qu'entre la sortie de la PS4 et la PS5, les prix des jeux et des contenus se sont largement envolés, mais que la consommation a également largement changé. On note une progression de 176% dans les dépenses d'achats in-app, 57% pour les services, 34% dans les accessoires, mais -12% pour l'achat de jeux. La tendance reflète ainsi bien l'avènement des jeux-services et la montée en puissance des microtransactions.

En marge, il semble que la moitié du parc de joueurs est abonné au service PlayStation Plus, soit 60 millions de membres en tout.

Plus loin dans la présentation, Sony confirme un peu plus son engagement dans le développement de ses franchises sur plus de plateformes, notamment PC, mais également ses investissements dans le jeu mobile et les services en ligne.