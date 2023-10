Cela fait des mois que les rumeurs concernant la PS5 Pro pullulent sur la toile, en marge de celles concernant une PS5 "Slim". Finalement la confirmation récente de Sony au sujet de l'arrivée prochaine d'une PS5 plus compacte et modulaire (avec lecteur Blu-Ray amovible) relance l'attention sur le modèle plus performant de console.

De nouvelles fuites évoquent ainsi un peu plus en détail la configuration matérielle qui animera la supposée console. Il faudra évidemment que la machine réponde aux critiques faites à la PS5 standard, à savoir des difficultés à proposer de la 4K en natif et à fort taux de rafraichissement tout en gérant des effets graphiques avancés tels que le Ray Tracing.

Sony dope sa PS5

Néanmoins, il ne s'agira pas de proposer une nouvelle génération à part entière de machine, afin de ne pas scinder le parc d'utilisateurs en deux, et de conserver la prise en charge des jeux PS5 actuels, à l'image de ce que proposait la PS4 Pro comparé à la PS4 standard.

Selon des insiders, la PS5 pro s'orienterait ainsi sur un nouvel APU fondé autour de coeurs CPU Zen 2 et d'un GPU RDNA 3 associé à de la GDDR6. On y trouverait un Tempest Engine survitaminé ainsi que deux nouveaux moteurs de shaders.

Du RDNA 3 pour se mettre à jour techniquement.

Côté CPU, on évoque donc une configuration à 8 coeurs cadencés sur la plage des 4 Ghz. Le GPU RNDA 3 embarquerait 60 unités de calcul avec une fréquence située entre 2500 et 2800 MHz, épaulés par 16 Go de GDDR6 à 18000 MT/s.

On repère sans grande surprise que Sony ne souhaite pas faire évoluer sa partie CPU qui restera donc sous architecture AMD Zen 2 afin de rester finalement au plus proche de la PS5 actuelle. Néanmoins, la partie graphique profitera d'une nette évolution pour se rapprocher de l'actuelle RX 7800 XT d'AMD, justement pour se montrer plus à l'aise dans la gestion de la 4K, des hauts framerates ainsi que de la gestion du RT.

Pour l'instant, il semble que Sony teste plusieurs configurations de fréquences. Les choix annoncés pourraient légèrement évoluer au niveau du nombre d'unités de calculs activés sur le GPU, mais en essence, si PS5 il y a, elle devrait se tourner vers cette fiche technique. Reste à savoir quand Sony compte l'officialiser puis la commercialiser, et à quel prix.

Côté utilisateurs, il faudra s'attendre, comme pour les précédentes générations de consoles à voir arriver des réglages graphiques au sein des jeux qui permettront d'exploiter ce surplus de puissance disponible. Pour les jeux déjà sortis, cela passera par la diffusion de mises à jour.