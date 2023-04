Sony n'a rien officialisé pour le moment et pourtant les rumeurs arrivent de toute part concernant une éventuelle PlayStation 5 Pro. Alors que la console de salon du japonais se rend enfin disponible normalement sur le marché, il se pourrait qu'une nouvelle console, plus performante, sorte prochainement.

La PS5 va avoir 3 ans et traditionnellement, c'est à partie de la 3e année d'exploitation que Sony propose une déclinaison plus puissante de sa machine. L'Insider réputé Tom Henderson va dans ce sens et indique que les nouvelles PlayStation 5 Pro devraient être dévoilées au cours des deux prochains mois, rien que cela.

Les informations émaneraient de sources internes à Sony, néanmoins il ne serait pas question d'une quelconque PlayStation "Slim" et la PS5 Pro évoquée serait bien différente de celle qui sera proposée avec un lecteur de disque amovible.

Si la révélation devait intervenir prochainement, la sortie des PlayStation 5 Pro ne serait pas prévue avant 2024. Cette année sortirait tout de même une PlayStation 5 Slim.

Bien entendu, ces informations sont à prendre avec précaution.

Et pour rappel, Amazon propose actuellement la PS5 à partir de seulement 469 € !