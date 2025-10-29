La PS5 Pro n'est même pas encore installée dans tous les salons que tous les regards se tournent déjà vers la PS6. Prévue pour une sortie estimée entre 2027 et 2028, la prochaine génération de consoles PlayStation fait l'objet de fuites massives.

Les dernières en date, relayées par la chaîne YouTube Moore's Law Is Dead, évoquent une stratégie tarifaire surprenante et un changement de format radical. Cette vision s'éloigne de la simple course à la puissance, un point que l'ancien patron de PlayStation, Shuhei Yoshida, critique justement.

Quel serait le prix de la PS6 ?

La grosse surprise vient du prix. La PS6 serait lancée à 800 livres sterling, soit environ 920 €. C'est une somme, certes, mais bien moins que les 1 000 euros et plus qui étaient redoutés. Surtout, cela la placerait à peine 115 € plus cher que la PS5 Pro. Une fuite qui rend l'achat de cette dernière soudainement moins pertinent.





Pour atteindre ce prix d'appel, Sony généraliserait sa stratégie modulaire : la console serait vendue sans lecteur de disque, celui-ci étant un accessoire à acheter séparément.

Sony prépare-t-il une version portable ?

C'est l'autre rumeur majeure. Sony ne préparerait pas une, mais trois versions de la PS6, dont deux modèles portables. À la manière de la Nintendo Switch, ces consoles hybrides pourraient être utilisées en nomade ou "dockées" sur une TV.



Une version portable serait plus abordable avec des performances réduites, tandis que l'autre serait plus puissante (dépassant la future Xbox Ally X). La troisième serait un modèle de salon classique, le plus puissant de la gamme.

Pourquoi la puissance ne suffit-elle plus ?

Shuhei Yoshida, l'ancien dirigeant emblématique de PlayStation, a récemment mis en garde Sony lors d'un podcast. Il a expliqué qu'il était de plus en plus difficile pour les joueurs de percevoir la différence graphique entre les générations de consoles sans une comparaison directe côte à côte.





Pour lui, le succès de la PS5 ne vient pas que de ses graphismes, mais d'innovations concrètes comme le SSD, qui a réduit les temps de chargement. Il espère que la PS6 proposera quelque chose de "totalement inattendu", au-delà de la simple course aux "Radiance Cores" et "Neural Arrays" déjà évoqués.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la PS6 est-elle attendue ?

Il n'y a pas de date officielle. Les analystes et les fuites convergent vers une fenêtre de lancement entre fin 2027 et début 2028, ce qui respecterait le cycle habituel de 7 ans des consoles PlayStation.

Le lecteur de disque sera-t-il obligatoire ?

Non, selon les rumeurs, le modèle de base sera 100 % numérique. Le lecteur de disque sera un accessoire modulaire vendu séparément, comme c'est déjà le cas pour la PS5 Slim et Pro.

Quels jeux sont attendus sur la PS6 ?

C'est de la pure spéculation, mais le calendrier de sortie (2027-2028) coïncide avec les sorties probables de The Witcher 4, du nouveau projet de Hideo Kojima (Physint) ou potentiellement The Last of Us: Part 3.