La dernière pièce du puzzle est en place. En marge du Tokyo Game Show, Microsoft a levé le voile sur le prix de sa très attendue console portable, la ROG Xbox Ally.

Après des semaines de rumeurs, les tarifs officiels confirment un positionnement premium qui fait déjà grincer des dents : 599 € pour le modèle standard et un très salé 899 € pour la version X, la plus puissante. Les précommandes sont sur le point d'ouvrir pour une sortie calée au 16 octobre 2025.

Quels sont les prix et les différences entre les deux modèles ?

Microsoft a donc confirmé les fuites en positionnant sa nouvelle gamme sur le haut du panier des consoles portables. Les deux versions de la ROG Xbox Ally ne se distinguent pas que par leur prix, mais surtout par leurs performances.





La version standard à 599 € embarque une puce AMD Ryzen Z2A, qui s'appuie sur des architectures plus anciennes (CPU Zen 2 de 2019, GPU RDNA 2 de 2020). En face, le modèle Xbox Ally X à 899 € justifie son tarif par une puce de pointe, l'AMD Ryzen AI Z2 Extreme, qui intègre les dernières technologies d'AMD : un CPU Zen 5, un GPU RDNA 3.5 et surtout un NPU (Neural Processing Unit) de 50 TOPS dédié à l'intelligence artificielle. Des différences se notent aussi sur le poids, le stockage et la batterie.

Pourquoi ce positionnement tarifaire fait-il déjà polémique ?

Si le prix de 599 € pour le modèle de base semble acceptable pour une nouvelle console portable, le tarif de 899 euros pour la version X est perçu par beaucoup comme excessif, voire "mort-né" ("dead on arrival") selon certains commentaires virulents sur les réseaux sociaux. À près de 1000 $, la console de Microsoft et Asus se place sur un segment de niche.





Ce prix la met en concurrence directe non seulement avec d'autres consoles portables comme le Steam Deck ou le Lenovo Legion Go 2, mais aussi avec des PC portables gaming d'entrée de gamme. La pilule est d'autant plus difficile à avaler que Microsoft a récemment augmenté le prix de ses consoles de salon, les Xbox Series, ce qui rend cette nouvelle grille tarifaire encore plus agressive pour le portefeuille des joueurs.

Quelle est la promesse technique de la version la plus chère ?

Pour justifier son tarif, la Xbox Ally X ne mise pas uniquement sur sa puissance brute. Son véritable atout différenciant est son processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme et son NPU. Cette puce dédiée à l'IA ouvre la porte à des technologies d'optimisation exclusives, comme de nouvelles formes d'upscaling et de génération d'images.





L'idée est de décharger le CPU et le GPU de certaines tâches pour améliorer les performances en jeu, une approche qui pourrait, à terme, offrir une meilleure expérience que ses concurrents. De plus, la console bénéficiera dès le printemps 2026 du "mode Xbox", une interface qui démarre directement sur l'écosystème Xbox au lieu du bureau Windows, afin d'allouer plus de ressources système aux jeux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les précommandes sont-elles déjà ouvertes ?

Microsoft a annoncé que les précommandes débuteraient très prochainement. Certaines pages produits ont déjà commencé à apparaître chez des revendeurs comme Boulanger ou Cdiscount en France, et Best Buy aux États-Unis, signe d'un lancement imminent des réservations avant la sortie officielle du 16 octobre 2025.

Le prix est-il définitif ?

Oui, les prix de 599 € et 899 € ont été officiellement confirmés par Microsoft pour le marché français. Bien que des tarifs provisoires aient pu circuler chez certains revendeurs, il s'agit bien des prix de vente conseillés pour le lancement.

La version à 899 € vaut-elle vraiment le coup ?

Tout dépend de l'usage. Pour un joueur occasionnel, la version standard à 599 € sera probablement suffisante. La version X à 899 € s'adresse à un public de passionnés qui recherchent les meilleures performances possibles sur un format portable et qui sont prêts à investir dans les technologies d'IA de demain pour potentiellement obtenir une meilleure fluidité et des graphismes optimisés.