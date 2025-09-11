Mieux vaut tard que jamais. Sony Interactive Entertainment se met enfin à la page en lançant PlayStation Family, une application dédiée au contrôle parental pour les consoles de jeu PS5 et PS4.

Disponible sur les appareils Android (version 8 ou supérieure) et iPhone (iOS 14 et plus), cet outil vient combler un retard sur Microsoft (Xbox Family Settings) et Nintendo (application pour la Switch) qui proposent des solutions similaires depuis des années.

L'objectif reste d'offrir aux parents un moyen simple de superviser l'expérience de jeu de leurs enfants, directement depuis leur téléphone.

Une télécommande pour le quotidien de jeu

L'application transforme le smartphone des parents en un centre de commandement. Il n'est plus nécessaire d'allumer la console de jeu pour ajuster les paramètres.

Avec l'application PlayStation Family, il est possible de définir des limites de temps de jeu pour chaque jour de la semaine, de consulter des rapports d'activité quotidiens ou hebdomadaires, ou encore de gérer les dépenses sur le PlayStation Store en ajoutant des fonds, en consultant le solde et en fixant un plafond mensuel.

Une des fonctionnalités les plus pratiques est la notification en temps réel qui alerte les parents pour savoir à quel jeu un enfant est en train de jouer.

Flexibilité et communication au cœur du système

Sony n'a pas seulement créé un outil de restriction. L'application mise aussi sur l'interaction. Pour faciliter la prise en main, un processus de configuration guidé aide à créer un compte enfant facilement.

Les enfants peuvent ensuite envoyer des requêtes depuis leur console pour demander plus de temps ou l'accès à un jeu normalement bloqué. Les parents peuvent alors approuver ou refuser la demande d'un simple clic sur leur mobile.

Le système inclut des filtres de contenu basés sur l'âge, avec des préréglages pour simplifier la configuration, tout en laissant la possibilité de personnaliser chaque paramètre.

Un choix qui pose question

Si l'initiative est la bienvenue, elle arrive bien après la bataille. Sans compter que la pertinence d'une application séparée plutôt que des fonctionnalités intégrées à l'application PlayStation existante interroge.

À souligner en outre que la plateforme Steam propose un partage de jeux au sein d'un groupe familial. Une possibilité encore absente de l'écosystème PlayStation.