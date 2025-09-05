Steam publie sa photographie mensuelle du parc PC. Rappel utile : l’échantillon exact n’est pas public, il s’agit donc d’indicateurs plutôt que d’un recensement exhaustif. La “config type” reste très classique: CPU Intel 6 cœurs à 2,3–2,69 GHz, 16 Go de RAM, GeForce RTX 4060, 1 To de stockage, écran 1080p, Windows 11 64 bits. Derrière ce portrait sage, plusieurs lignes bougent.

Cartes graphiques : la 4060 devant, Blackwell s’installe timidement

Sur le GPU, la RTX 4060 détrône enfin la RTX 3060 dans le cœur des joueurs Steam. La RTX 5070 devient la première carte Blackwell visible au classement, malgré des retours mitigés à son lancement: disponibilité solide, prix stabilisé sous les 600 euros, et un positionnement milieu de gamme qui fait mouche.

En face, les toutes dernières Radeon (RX 9070 XT/9070/9060) restent trop peu diffusées pour apparaître. Les cartes 8 Go de VRAM progressent encore sur Windows (+1,61 %) et flirtent avec 30 % de parts, quand les 12 et 16 Go n’avancent que de +0,19 % et +0,22 %.

À garder en tête: le poids des PC préassemblés, souvent très “Nvidia inside”. On entre de toute façon dans une période d’attente, en amont des prochaines GeForce RTX Super annoncées pour début 2026.

RAM : 32 Go en piste pour devenir la nouvelle norme

Les 32 Go de RAM gagnent du terrain à vive allure: 36,46 % des machines, soit +1,31 point en un mois, alors que 16 Go restent majoritaires (41,88 %). La baisse des prix de la DDR5 accélère le mouvement: les PC préassemblés comme les configurations DIY basculent vers des kits 2 x 16 Go par défaut, les modules 8 Go disparaissant progressivement.

Côté usages, les AAA récents recommandent de plus en plus 32 Go pour jouer confortablement en élevé/ultra, tandis que streaming, enregistrement, logiciels en arrière-plan et même IA locale profitent d’une marge mémoire supplémentaire. Résultat: 32 Go s’imposent comme un choix de confort immédiat et un pari raisonnable sur la pérennité.

OS : Windows regagne, Linux marque le pas

Côté systèmes, Linux recule de 0,25 point pour s’établir à 2,64 % des utilisateurs sondés, soit une baisse d’environ 10 % par rapport au mois précédent.

Windows grapille au contraire +0,36 point et rassemble 95,59 % des joueurs, quand macOS tombe à 1,77 %.

Dans l’écosystème Linux, la Steam Deck sous SteamOS Holo reste la locomotive (27,65 % de la base Linux), avec un peu de mieux pour CachyOS et l’émergence de Bazzite (2,21 %). L’élan impulsé par SteamOS/Deck fait toujours espérer un élargissement du support des développeurs, mais la dynamique semble ralentir pour l’instant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand 32 Go deviendront-ils la “norme” ?

Si la progression actuelle se maintient (+1,31 point en un mois), 32 Go pourraient dépasser 16 Go d’ici quelques mois. La démocratisation de la DDR5 et les recommandations des jeux AAA accélèrent clairement la bascule.

8 Go de VRAM, c’est encore viable ?

Beaucoup de joueurs s’y tiennent, notamment sur des configurations modestes, et la part des cartes 8 Go progresse encore. Mais pour jouer sereinement en élevé/ultra sur les titres récents et tenir dans le temps, viser 12 à 16 Go reste plus confortable.

Linux est-il en perte durable sur Steam ?

Le mois d’août affiche un recul à 2,64 %, malgré la traction de la Steam Deck/SteamOS. Difficile d’y voir une tendance irréversible: l’enquête repose sur un échantillon non précisé et les courbes bougent par à-coups. Pour l’heure, l’essor ralentit, sans s’éteindre.