Sony vient de lever le voile sur la sélection de jeux qui rejoindront le catalogue du PlayStation Plus pour le mois de février. Les abonnés pourront télécharger quatre nouveaux titres dès le 3 février. Au programme : de la boxe ultra-réaliste, de la survie en milieu hostile, de l'exploration SF et des combats aériens.

Une offre variée qui vise à satisfaire un large public, tout en rappelant qu'il ne reste que quelques jours pour récupérer les jeux de janvier.

Quels sont les titres axés sur l'action et la simulation ?

L'offre de Sony pour les amateurs d'action et de simulation est double ce mois-ci. D'un côté, Undisputed, une simulation de boxe qui promet un réalisme poussé. Avec plus de 70 boxeurs sous licence et un mode Carrière complet, le jeu entend bien s'imposer comme la référence du genre. Les joueurs pourront créer leur propre combattant et gravir les échelons jusqu'au titre suprême.

Dans un tout autre registre, Ace Combat 7: Skies Unknown propose des combats aériens intenses aux commandes d'avions de chasse modernes et futuristes. Le jeu met l'accent sur des dogfights spectaculaires et une prise en main exigeante. C'est une valeur sûre pour les amateurs de sensations fortes et de pilotage.

Quelles sont les expériences plus originales du mois ?

L'aventure se poursuit avec Subnautica: Below Zero. Ce titre plonge les joueurs dans une région glaciale de la planète 4546B. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour survivre, construire des habitats et percer le mystère de la disparition de la sœur de la protagoniste. C'est une expérience de survie immersive dans un monde alien fascinant mais dangereux.

Enfin, Ultros est sans doute la proposition la plus singulière de cette sélection. Avec sa direction artistique psychédélique signée El Huervo (Hotline Miami), ce jeu mêle combat, exploration et jardinage dans une boucle temporelle. Un concept unique qui promet une aventure mémorable et déroutante.

Quand ces jeux seront-ils disponibles et que faut-il savoir ?

Ces quatre jeux seront accessibles pour tous les membres PlayStation Plus du jeudi 3 février au lundi 2 mars. Passée cette date, il ne sera plus possible de les ajouter à sa bibliothèque sans les acheter. C'est le moment idéal pour enrichir sa collection de jeux sur PS4 et PS5.

Il est aussi important de noter que les jeux de janvier, à savoir Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed et Core Keeper, quittent le service le 2 février. Les joueurs intéressés n'ont donc plus que quelques jours pour les réclamer avant qu'il ne soit trop tard.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les jeux sont-ils compatibles PS4 et PS5 ?

Oui, Subnautica: Below Zero et Ultros sont disponibles sur les deux consoles. Ace Combat 7 est un titre PS4, jouable sur PS5 via la rétrocompatibilité, et Undisputed est également prévu pour les deux plateformes.

Dois-je garder mon abonnement pour jouer à ces jeux ?

Absolument. Les jeux obtenus via le PlayStation Plus ne sont accessibles que tant que votre abonnement est actif. Si vous vous désabonnez, vous perdrez l'accès jusqu'à ce que vous réactiviez votre souscription.

Est-ce que l'offre est la même partout dans le monde ?

La source précise que la liste des jeux du mois PlayStation Plus peut légèrement varier selon les régions. Il est toujours conseillé de vérifier directement sur le PlayStation Store de votre pays le jour de la sortie.