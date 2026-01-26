Treize ans après un lancement qui a remis Sony au sommet, la PlayStation 4 tire sa révérence. L'entreprise a confirmé la mise hors service de plusieurs fonctionnalités en ligne pour le printemps 2026.

C'est une étape attendue, mais qui sonne le glas pour une console au succès historique, vendue à plus de 117 millions d'exemplaires. La machine qui a défini une génération s'apprête à passer le flambeau.

Quelles sont les fonctionnalités de la PS4 qui vont disparaître ?

Sony prépare un véritable nettoyage de printemps, mais pour 2026. La liste des services qui seront désactivés est précise et cible principalement les fonctionnalités sociales et de partage qui ont fait le cœur de l'expérience communautaire. La mesure est radicale : ces éléments disparaîtront purement et simplement de l'interface.

Voici la liste des principaux services concernés :

Flux d’activité Web

Stockage utilisateur du titre

API Web de médias partagés

Filtres de mots

Profils utilisateurs

Mini-bibliothèque de jeux

Cette décision n'est pas une simple mise à jour. C'est un mouvement stratégique visant à concentrer les ressources sur l'écosystème de la PS5. Pour les joueurs habitués à partager leurs trophées et extraits de jeu, c'est un changement majeur. Le signal est clair : le futur de PlayStation ne se conjugue plus sur la PlayStation 4.

L'abonnement PlayStation Plus sera-t-il moins intéressant sur PS4 ?

L'autre annonce fracassante concerne l'abonnement PlayStation Plus. À compter de janvier 2026, Sony modifie en profondeur sa stratégie. Les jeux PS4 ne constitueront plus un "avantage majeur" de l'offre mensuelle, selon les termes officiels de l'entreprise. Ils ne seront proposés que de manière "occasionnelle".

Cette dépriorisation impacte directement la valeur perçue de l'abonnement pour des millions d'utilisateurs. Les possesseurs de PS4 recevront beaucoup moins de nouveautés, réduisant de fait l'incitation à conserver son abonnement pour qui ne possède pas encore de PS5. Un coup dur. Mais une étape logique dans la transition générationnelle.

Pourquoi cette décision maintenant, alors que des millions de joueurs sont concernés ?

Malgré le succès de la PS5 depuis son lancement en 2020, la base d'utilisateurs de la PS4 reste absolument massive. De nombreux joueurs n'ont pas encore franchi le pas, que ce soit pour des raisons de budget, de disponibilité ou de simple attachement à leur ludothèque. Cette transition, bien que cohérente d'un point de vue commercial, va donc affecter une communauté mondiale.

La PlayStation 4 a eu un parcours exceptionnel, marquant l'histoire du jeu vidéo avec des titres comme Bloodborne, Uncharted 4 ou The Last of Us Part II. Mais après presque quatorze ans de service, la priorité de Sony est de consolider son audience sur son nouveau matériel. C'est le cycle de vie classique d'une console, même pour une machine aussi iconique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les services PS4 seront-ils exactement désactivés ?

La plupart des fonctionnalités sociales et web mentionnées seront mises hors ligne au cours du printemps 2026. Sony n'a pas encore donné de date précise, mais la fenêtre est confirmée.

Mes jeux PS4 fonctionneront-ils encore après 2026 ?

Oui, absolument. La fin de ces services n'affecte pas votre capacité à jouer à vos jeux, qu'ils soient en version physique ou numérique. Seules les fonctionnalités connectées spécifiques listées sont concernées.

Y aura-t-il encore des jeux PS4 offerts avec le PlayStation Plus ?

Oui, mais ils deviendront rares. À partir de janvier 2026, ils ne seront plus un pilier de l'offre mensuelle et ne seront inclus qu'occasionnellement, en complément de la sélection principale axée sur la PS5.