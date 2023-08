Pour le 6 septembre prochain, Sony Interactive Entertainment annonce de nouveaux prix pour les abonnements annuels au PlayStation Plus. C'est une hausse spectaculaire des tarifs qui concerne les différents abonnements Essentiel, Extra et Premium.

L'abonnement 12 mois PlayStation Plus Essentiel passera ainsi de 59,99 € à 71,99 €. L'abonnement 12 mois PlayStation Plus Extra sera à 125,99 € au lieu de 99,99 €, tandis que l'abonnement 12 mois PlayStation Plus Premium sera à 151,99 € et non plus 119,99 €.

Respectivement, ce sont des hausses de 20 %, 26 % et 27 %. La pilule pourrait être difficile à avaler. Il y a néanmoins une bonne nouvelle, dans la mesure où les tarifs des abonnements mensuels et trimestriels resteront inchangés.

Un abonnement annuel qui demeure plus avantageux

Même avec l'augmentation du prix des abonnements annuels, ils resteront plus avantageux pour la douloureuse que l'achat des abonnements d'un mois ou de trois mois sur une période d'un an. C'est heureux… sans quoi ils n'auraient plus grand sens.

PlayStation Plus Essentiel : 8,99 € par mois ; 24,99 € par trimestre ; 71,99 € par un an

PlayStation Plus Extra : 13,99 € par mois ; 39,99 € par trimestre ; 125,99 € par un an

PlayStation Plus Premium : 16,99 € par mois ; 49,99 € par trimestre ; 151,99 € par un an

Sur une période d'un an, un abonnement mensuel au PlayStation Plus Essentiel reviendra par exemple à 107,88 € et 99,96 € avec l'abonnement par trimestre. L'abonnement annuel à 71,99 € reste alors compétitif.

Sony justifie ses hausses de prix

Fin juin, le PlayStation Plus a atteint 47,4 millions d'abonnés. Les hausses de prix sont justifiées par Sony pour " permettre de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur au service d'abonnement PlayStation Plus. " À souligner pourtant qu'il n'y a pas d'annonce d'enrichissement de l'offre.

Pour les abonnés actuels aux formules sur 12 mois, les nouveaux tarifs seront appliqués lors de la prochaine date de renouvellement à partir du 6 novembre.

" Tout changement à l'abonnement effectué à partir du 6 septembre, comme passer à un forfait supérieur ou inférieur, ou acheter du temps supplémentaire, mettra votre abonnement à jour de façon à refléter les nouveaux prix ", précise toutefois Sony.