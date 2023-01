Sony devrait confirmer l'information dans la journée ou ce début de semaine : les jeux prévus pour le mois de février dans l'offre PlayStation Plus basique font l'objet d'une fuite.

Après un mois de janvier plutôt bien servi avec Star Wars Jedi : Fallen Order, les joueurs abonnés au PlayStation Plus seront de nouveau bien servis pour ce mois de février.

5 titres en fuite !

On pourrait, selon des fuites, profiter de ces 4 jeux dès le début du mois :

On note toutefois que Mafia Definitive Edition pourrait ne pas être proposé dans toutes les régions. Il arrive que Sony conserve certains titres pour les abonnés Japonais, il faudra donc attendre la confirmation officielle de la marque.

Il est bon de voir le DLC de Destiny 2 arriver dans le PlayStation Plus, offre qui rappelle que Bungie a été rachetée par Sony il y a peu. Pour autant il n'est toujours pas question pour Sony de se calquer sur Microsoft et de proposer tous les jeux sortis de ses studios partenaires dès leur jour de sortie dans l'offre PlayStation Plus.