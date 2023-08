C'est la mauvaise nouvelle de la semaine : Sony a confirmé procéder à une hausse des tarifs de ses différentes formules PlayStation Plus.

L'offre Essential passe ainsi de 59,99€ à 71,99€, l'offre Extra passe de 99,99 à 125,99€ par an et l'offre Premium passe de 119,99 à 151,99€ soit des majorations respectives de 20, 26 et 26%.

PlayStation Plus : plus cher, mais pas mieux

Alors que le PlayStation Plus n'était carrément pas séduisant du tout avant le changement de formule, on pensait que Sony avait enfin trouvé la bonne recette avec ses trois offres et du contenu largement revalorisé à un prix cohérent, ou du moins proche de ce que Microsoft propose dans son Xbox Game Pass. Cette hausse tarifaire aura toutefois du mal à passer, d'autant que l'annonce de la sélection des jeux gratuits de septembre n'a pas grand-chose d'alléchant.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur ces trois titres :

Saint Row (le reboot sur PS4 et PS5)

Black Desert - Traveler Edition (PS4)

Generation Zero (PS4 et PS5)

Saint Raw est sans doute le titre le plus intéressant de cette sélection et il a malgré tout été considéré comme un échec par les critiques et les joueurs... Les trois titres seront accessibles aux abonnés à compter du 5 septembre.

Notons que du côté de la concurrence, Microsoft devrait faire carton plein avec l'intégration de Starfield au Xbox Game Pass dès sa sortie... On s'attendait donc à mieux de la part de Sony pour concurrencer Microsoft sur cette période de rentrée et redonner le moral à ses abonnés, espérons que la marque se rattrape sur le contenu des formules Extra et Premium.