Le PlayStation Plus de Sony a pris un peu plus d'ampleur depuis le mois de juin, et les trois formules désormais proposées permettent de profiter d'un nombre grandissant de contenus et de jeux.

Au début du mois, c'est l'offre essentielle qui voyait arriver de nouveaux jeux, désormais Sony dévoile les 22 titres intégrés aux offres Extra et Premium de son PlayStation Plus.

Voici donc les titres de ce mois de décembre 2022 :

PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :

Ridge Racer 2 | PS2

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heores | PSP

Les titres seront, sauf mention contraire dans la liste, disponibles à compter du 20 décembre prochain. Plus d'information sur chaque titre est disponible sur le blog officiel PlayStation.