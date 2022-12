Cela fait un an que Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard, mais les choses se compliquent depuis quelques mois.

Sony fait ainsi tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les différents régulateurs amenés à se prononcer sur la validité du rachat que l'opération amènerait un déséquilibre sur le marché. La marque japonaise qui a pourtant tout mis en oeuvre pendant des années pour verrouiller diverses licences ou obtenir des exclusivités visant à ralentir la croissance de Microsoft a ainsi expliqué qu'elle craignait que Microsoft ne respecte pas les engagements pris avec Activision avant l'annonce du rachat.

Call of Duty dans le PlayStation Plus

Activision et Sony avaient signé un accord de portage de la franchise Call of Duty sur PlayStation pour quelques années. Microsoft avait donc dans un premier temps garanti que l'accord serait respecté et qu'il irait au-delà. Sony affichait une certaine méfiance et Microsoft avait donc proposé un accord sur 10 ans renouvelable, insuffisant pour Sony.

Pour aller plus loin alors que la FTC a émis un avis négatif et engagé une action pour bloquer le rachat, Microsoft aurait proposé à Sony d'intégrer Call of Duty dans son offre PlayStation Plus. Bloomberg indique que l'offre aurait été réalisée avant que la FTC ne se prononce, mais on ne sait pas si le régulateur avait eu vent de cette proposition.

Les choses restent encore complexes pour Microsoft qui n'a pas eu de réponse de la part de Sony. Il y a de toute évidence très peu de chances que Sony ne se prononce, si ce n'est par la négative puisque Call of Duty n'est qu'un simple prétexte dans une stratégie qui vise plus globalement à freiner l'évolution de Microsoft sur le secteur du jeu vidéo.