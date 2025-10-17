Le Père Noël est en avance, et il a un penchant pour l'horreur. Sony vient de frapper un grand coup en annonçant ce que beaucoup considèrent déjà comme la meilleure sélection de jeux de l'année pour le PlayStation Plus. À l'approche d'Halloween, les abonnés aux formules Extra et Premium pourront se plonger dans deux des remakes les plus attendus du survival-horror, mais aussi dans d'autres pépites qui ont de quoi occuper les longues soirées d'automne. Qualité plutôt que quantité, le pari semble plus que réussi.

Quels sont les deux mastodontes de l'horreur ?

La tête d'affiche de ce mois d'octobre est sans conteste le remake de Silent Hill 2. Entièrement reconstruit sous Unreal Engine 5 par Bloober Team, le titre culte de 2001 revient sur PS5 avec une réalisation moderne qui promet de sublimer son ambiance psychologique oppressante. Les premiers retours sont dithyrambiques, saluant le respect de l'œuvre originale.



Juste à côté, on retrouve l'autre grand nom de l'horreur narrative : le remake d'Until Dawn. Le slasher interactif, qui avait fait les beaux jours de la PS4, revient lui aussi sur PS5 avec des graphismes améliorés. C'est l'occasion parfaite de redécouvrir ce cauchemar en montagne où chaque choix peut entraîner la mort d'un des huit protagonistes.

Quels autres genres sont à l'honneur ?

Si l'horreur domine, le reste de la sélection n'est pas en reste. Les amateurs de RPG japonais pourront (re)découvrir le cultissime Yakuza: Like a Dragon, un épisode qui a réinventé la saga avec des combats au tour par tour stratégiques et une histoire poignante. Pour les fans de survie, V Rising propose une expérience originale où vous incarnez un vampire cherchant à rebâtir son empire.



Le drame interactif As Dusk Falls et le jeu de survie magique Wizard with a Gun complètent une offre variée, qui a de quoi satisfaire tous les profils de joueurs.

Quels sont les classiques pour les abonnés Premium ?

Les abonnés au PlayStation Plus Premium ne sont pas oubliés et ont droit à un véritable monument du jeu de combat : Tekken 3. Le titre légendaire de la première PlayStation revient avec un rendu amélioré et des fonctionnalités modernes comme le rembobinage, pour le plus grand plaisir des nostalgiques du King of Iron Fist Tournament.





Cette sélection de grande qualité a été unanimement saluée par la communauté sur les réseaux sociaux. "Le meilleur mois depuis des années !", "C'est trop beau pour être vrai", peut-on lire sur Reddit, où les joueurs célèbrent une stratégie qui privilégie clairement des titres forts plutôt qu'une longue liste de jeux de seconde zone.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces jeux seront-ils disponibles au téléchargement ?

Tous les jeux du catalogue PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois d'octobre 2025 seront disponibles à partir du mardi 21 octobre.

Je possède déjà Yakuza: Like a Dragon via le PS Plus Essential, y a-t-il une précaution à prendre ?

Oui, et elle est importante. Si vous avez récupéré le jeu lorsqu'il était offert avec l'abonnement Essential, faites attention à ne pas lancer le téléchargement depuis le catalogue Extra. Cela pourrait remplacer votre licence "permanente" (tant que vous êtes abonné Essential) par la licence temporaire du catalogue Extra, ce qui vous ferait perdre l'accès au jeu s'il venait à quitter ce catalogue.

Quels jeux quittent le catalogue PS Plus Extra et Premium en octobre ?

Quatre jeux quitteront le service à la mi-octobre. Il s'agit de Battlefield 1, Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition, The Last Clockwinder et Tour de France 2023.