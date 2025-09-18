Après un mois d'août particulièrement généreux, le PlayStation Plus maintient la pression pour la rentrée. La sélection de septembre, disponible dès le 16 du mois, mise sur la diversité pour séduire les joueurs et compenser les récents départs du catalogue.

Entre grosses licences, RPG tactique et expériences de survie intenses, Sony propose une offre solide pour accompagner le retour des vacances.

Quels sont les têtes d'affiche du catalogue Extra ?

Pour la rentrée de septembre, le catalogue des jeux du PlayStation Plus s'étoffe avec des titres forts qui devraient ravir les amateurs de grosses productions. Deux noms sortent particulièrement du lot :

WWE 2K25 : La dernière itération de la célèbre licence de catch débarque avec son mode Showcase centré sur la saga de The Bloodline et des nouveautés de gameplay comme les matchs intergenres.

: La dernière itération de la célèbre licence de catch débarque avec son mode Showcase centré sur la saga de The Bloodline et des nouveautés de gameplay comme les matchs intergenres. Persona 5 Tactica : Les Voleurs fantômes reviennent dans un spin-off sous forme de T-RPG. Une nouvelle histoire, de nouveaux alliés et des combats tactiques au tour par tour qui étendent l'univers déjà riche de Persona 5.

: Les Voleurs fantômes reviennent dans un spin-off sous forme de T-RPG. Une nouvelle histoire, de nouveaux alliés et des combats tactiques au tour par tour qui étendent l'univers déjà riche de Persona 5.

Ces deux ajouts confirment la volonté de Sony d'intégrer rapidement des jeux récents et populaires à son service.

Quelles sont les autres pépites à découvrir ?

Mais la sélection ne s'arrête pas là et explore des genres variés, notamment le survival horror avec deux propositions au style bien trempé. D'un côté, Crow Country, qui plonge les joueurs dans l'ambiance rétro d'un parc d'attractions abandonné.

De l'autre, Conscript, une expérience pixel art étouffante au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les amateurs de survie plus "naturelle" pourront se tourner vers Green Hell, un simulateur exigeant qui vous met au défi de survivre dans la jungle amazonienne, en solo ou en coopération. Enfin, les fans d'action-RPG ne sont pas en reste avec Fate/Samurai Remnant et le thriller philosophique The Invincible.

Que réserve le PlayStation Plus Premium ce mois-ci ?

Enfin, les abonnés au plus haut palier, le PlayStation Plus Premium, ne sont pas oubliés et ont droit à un véritable cadeau pour les nostalgiques.

Le classique de l'ère PS2, Legacy of Kain: Defiance, fait son entrée dans le catalogue. Cette version émulée permet de retrouver le conflit épique entre les deux vampires iconiques, Kain et Raziel, sur PS4 et PS5. C'est une excellente occasion de découvrir ou de redécouvrir l'une des sagas d'action-aventure les plus marquantes des années 2000, qui vient enrichir un catalogue de classiques parfois jugé un peu léger.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouveaux jeux seront-ils disponibles ?

Tous les jeux mentionnés pour les catalogues Extra et Premium seront disponibles au téléchargement pour les abonnés à partir du mardi 16 septembre 2025.

Faut-il l'abonnement Premium pour jouer à tous ces jeux ?

Non. La grande majorité des titres (WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, etc.) sont accessibles avec l'abonnement PlayStation Plus Extra. Seul Legacy of Kain: Defiance, en tant que jeu "classique", est une exclusivité réservée aux abonnés du palier Premium.

Ces jeux sont-ils jouables sur PS4 et PS5 ?

La plupart des jeux sont disponibles sur les deux consoles. Cependant, certains titres plus récents ou spécifiques comme Conscript et The Invincible ne sont listés que pour la PS5. Il est toujours conseillé de vérifier la page du jeu sur le PlayStation Store pour confirmer les plateformes compatibles.