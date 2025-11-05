C'est une évolution significative pour l'appareil de Sony. Lancé fin 2023, le PlayStation Portal était initialement un lecteur à distance entièrement dépendant d'une console PS5 allumée et connectée au même réseau ou à une connexion Internet stable.

Sony franchit une nouvelle étape avec l'annonce du déploiement du streaming dans le cloud, une fonctionnalité testée en bêta depuis l'année dernière. La mise à jour sera disponible à partir du 6 novembre à 15h.

Avec abonnement PlayStation Plus Premium

La grande nouveauté est la prise en charge via le streaming dans le cloud de jeux PS5 déjà dans la bibliothèque personnelle. Des titres comme Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite ou encore Ghost of Yōtei sont compatibles dès le lancement.

En plus de la collection personnelle, la fonctionnalité s'étend à des jeux issus des catalogues de l'abonnement PlayStation Plus Premium qui est, sans surprise, un passage obligé.

Pour accompagner ce changement, l'interface a été repensée avec trois onglets distincts : Lecture à distance, Streaming dans le cloud et Recherche.

Des fonctionnalités en accompagnement

Au-delà du cloud, la mise à jour enrichit l'expérience globale du PlayStation Portal avec plusieurs ajouts. L'appareil prend désormais en charge l'audio 3D pour les jeux compatibles, que ce soit en streaming ou en lecture à distance, à condition d'utiliser un casque filaire ou un périphérique sans fil PlayStation Link.

Côté sécurité, il est maintenant possible de verrouiller l'appareil avec un mot de passe. Un nouvel écran d'état du réseau a également été ajouté pour vérifier la qualité de la connexion Wi-Fi.

Enfin, les achats en jeu et les invitations multijoueurs sont directement gérables depuis une session de streaming.

L'avenir du jeu nomade chez PlayStation ?

En s'affranchissant de la dépendance stricte au mode Remote Play, le PlayStation Portal gagne en polyvalence et se rapproche d'une console portable dédiée à l'écosystème PlayStation.

Il devient possible de jouer à ses jeux PS5 en déplacement, même si la console à la maison est éteinte ou utilisée par une autre personne. Cette transformation le positionne comme une solution de jeu nomade bien plus viable... en attendant peut-être une éventuelle future console portable native de Sony.