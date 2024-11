Commercialisé depuis fin 2023 au prix de 220 €, le PlayStation Portal a été introduit comme un lecteur à distance et un portail portable vers les jeux installés sur la console de jeu PS5. Faute d'un hack resté en catimini, une déception pour ceux qui attendaient davantage une véritable console de jeu portable.

Via une mise à jour du logiciel système, Sony annonce aujourd'hui l'arrivée d'une grosse nouveauté qui constitue une évolution notable pour le PlayStation Portal… le cloud streaming. Une manière de ne plus se cantonner au streaming de jeux de la PlayStation 5 via Wi-Fi.

Ce streaming de jeux PS5 directement depuis le cloud est pour le moment en version bêta et uniquement à destination des abonnés PlayStation Plus Premium. Une possibilité même si les abonnés ne possèdent pas de console PS5.

Une bêta avec des limitations

Selon Sony, une connexion de 7 Mbit/s au minimum est nécessaire pour une qualité 720p et de 13 Mbit/s pour une qualité 1080p à 60 image par seconde. Plus de 120 jeux PS5 du Catalogue des jeux PlayStation Plus sont concernés. Les jeux PS4 ou PS3 ne sont pas de la partie.

Actuellement, il faut en outre faire une croix sur les versions d'essai des jeux, les invitations à jouer pour certains jeux, le chat vocal, l'audio 3D ou encore les transactions intégrées dans les jeux. Par ailleurs, les comptes enfants sont exclus.

Avec les jeux compatibles, les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense sont prises en charge (retour haptique, gâchettes adaptatives, haut-parleurs, pavé tactile, détecteur de mouvements). Le cas échéant, le stockage des sauvegardes dans le cloud et la synchronisation sur PS5 permettent de basculer entre cloud streaming et console de jeu.