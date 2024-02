Commercialisée comme un lecteur à distance et un portail portable vers les jeux installés sur la console de jeu PS5, la PlayStation Portal à 220 € n'est définitivement pas le produit qui était le plus attendu par les fans de la marque PlayStation.

Lors des premières rumeurs du projet connu en tant que Project Q, certains avaient commencé à rêver d'une nouvelle console de jeu portable proposée par Sony, voire un appareil dédié à du cloud gaming. Équipé de boutons, gâchettes adaptatives et retour haptique, l'écran LCD de 8 pouces a donc pu décevoir.

Un hack redonne toutefois de l'intérêt à la PlayStation Portal et débride ses possibilités. Il est l'œuvre d'ingénieurs de Google spécialisés dans la sécurité informatique et la recherche de vulnérabilités. Ayant nécessité un mois de travail, leur exploit est de faire fonctionner nativement PPSSPP sur la PlayStation Portal.

Un jailbreak (mod) n'est pas pour bientôt

PPSSPP est un émulateur de PSP (PlayStation Portable) pour Android et d'autres plateformes. Or, il s'avère que la PlayStation Portal dispose d'Android comme système d'exploitation. Le hack permet ainsi de faire tourner des jeux PSP.

Sur le réseau social X, Andy Nguyen (alias TheFlow0) montre qu'il est par exemple possible de jouer à Grand Theft Auto: Liberty City Stories en local sur la PlayStation Portal (photo ci-dessus). Il souligne que le hack est entièrement logiciel.

Autrement connu pour la découverte de vulnérabilités et d'exploits PS4 et PS5, Andy Nguyen douche toutefois quelques espoirs pour le moment : " Aucune publication n'est prévue dans un avenir proche, et il reste encore beaucoup de travail à accomplir. "

Une réaction à attendre de Sony ?

Le message d'Andy Nguyen a suscité de nombreuses réactions et vues. Un réel engouement auquel il va d'abord répondre en proposant des vidéos de démonstration. Le hack est la preuve que la PlayStation Portal peut faire davantage qu'actuellement… y compris avec une initiative venant de Sony ?

D'un autre côté, Sony pourrait également ne pas voir d'un très bon œil l'émergence d'un jailbreak pour la PlayStation Portal.