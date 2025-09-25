Dévoilées comme le dernier ajout à la famille d'accessoires audio PlayStation, qui compte déjà le casque Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore, les enceintes sans fil Pulse Elevate de Sony sont dédiées au gaming.

Ces enceintes visent les joueurs sur PS5, PC, Mac et même les utilisateurs avec PlayStation Portal. L'objectif affiché est de transposer les technologies audio immersives des casques de la marque dans un format de bureau polyvalent.

Quelle technologie se cache au cœur des Pulse Elevate ?

Pour offrir un son qualifié de " réaliste sur toute la gamme de fréquences audibles ", Sony a équipé chaque enceinte de transducteurs magnétiques planaires inspirés du matériel de studio.

Cette technologie, déjà présente dans les derniers casques du groupe, a pour but de reproduire le son tel que les développeurs de jeux l'ont imaginé. Sur la console PS5, elle est spécifiquement optimisée pour renforcer l'immersion des jeux compatibles avec le Tempest 3D AudioTech.

Pour compléter le spectre sonore, des woofers intégrés se chargent de délivrer des basses riches et profondes.

Connectivité et communication

En matière de connectivité, les enceintes s'appuient principalement sur la technologie propriétaire PlayStation Link, qui garantit une connexion sans fil à latence faible et sans perte de qualité audio avec les appareils compatibles comme la PS5, le PC, le Mac ou le PlayStation Portal.

Un adaptateur USB PlayStation Link compatible avec les ports USB-C est inclus. En parallèle, une connectivité Bluetooth est présente, permettant d'écouter simultanément l'audio du jeu via PlayStation Link et de la musique ou un chat vocal depuis un smartphone.

Côté communication, un microphone est intégré à l'enceinte droite et bénéficie d'une technologie de réduction de bruit assistée par IA pour isoler la voix des bruits de fond.

Une disponibilité en 2026 et un prix inconnu

Les Pulse Elevate intègrent une batterie rechargeable. Il est ainsi possible de les emporter pour jouer avec un PlayStation Portal ou les connecter en Bluetooth à un appareil mobile. Des stations de recharge sont incluses.

Le design permet un ajustement de l'orientation horizontale et verticale pour s'adapter à chaque configuration de bureau. Les joueurs pourront également personnaliser leur expérience via les menus de la PS5 ou sur PC, avec des options pour ajuster l'égaliseur, le retour de voix et d'autres paramètres.

Sony n'a pas encore communiqué de prix, mais a confirmé une fenêtre de lancement pour 2026, promettant plus de détails dans les mois à venir.