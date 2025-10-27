C'est un petit ajout qui aurait dû être là depuis des années. Les utilisateurs de PS5 ont remarqué l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité sur le PlayStation Store : un indicateur de l'historique des prix.

Une avancée timide vers plus de transparence, longtemps réclamée par les joueurs, mais qui ne résout pas le problème de fond qui vaut à Sony de multiples procès : le monopole de sa boutique en ligne.

Quelle est cette nouvelle fonctionnalité ?

Repérée ce week-end par des utilisateurs sur Reddit, la nouvelle fonction est simple. Lorsqu'un jeu est en promotion, le PS Store affiche désormais une nouvelle ligne : "Prix le plus bas des 30 derniers jours". Cela permet aux acheteurs de savoir si la "bonne affaire" du moment est vraiment une bonne affaire, ou si le jeu était moins cher deux semaines auparavant.





C'est une fonction que les utilisateurs de Steam connaissent bien et qui manquait cruellement à l'écosystème PlayStation.

Pourquoi cette nouveauté est-elle déjà critiquée ?

Parce qu'elle est jugée largement insuffisante. La limitation à 30 jours est le principal point de friction. Comme le soulignent les joueurs, un jeu peut être en promotion tous les mois au même prix, donnant l'illusion d'une bonne affaire alors qu'il ne s'agit que du tarif soldé habituel.





Des sites tiers, comme PSprices ou PS Deals, font bien mieux en proposant un historique complet, des graphiques, et même le suivi des réductions PS Plus. Sony se contente donc du service minimum.

Cette fonction répond-elle aux accusations de monopole ?

Pas du tout, et c'est là que le bât blesse. Cet ajout "pro-consommateur" intervient alors que Sony est sous le feu des critiques pour ses pratiques commerciales. Des actions collectives aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas accusent Sony d'entretenir un monopole illégal.





Contrairement à Xbox ou Nintendo, Sony interdit aux revendeurs tiers (comme les sites de clés numériques) de vendre des codes de jeux. Les joueurs sont obligés de passer exclusivement par le PS Store, où Sony fixe seul les prix et les promotions. Les plaignants estiment que cela maintient des prix artificiellement élevés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonction est-elle disponible sur le site web ?

Non, pour l'instant, l'historique des 30 jours n'apparaît que sur le PS Store directement sur la console PS5. Elle n'est pas encore visible sur la version web ou l'application mobile.

Pourquoi Sony est-il accusé de monopole ?

Car il est le seul et unique vendeur de jeux dématérialisés sur PlayStation. En interdisant aux autres boutiques de vendre des codes de jeux (contrairement à Xbox et Nintendo), Sony empêche toute concurrence sur les prix du neuf dématérialisé.

La fonction "prix le plus bas des 30 jours" est-elle vraiment utile ?

C'est mieux que rien, mais les critiques estiment que c'est trop court pour être vraiment informatif. Un jeu peut être au même prix "soldé" tous les 35 jours, et la fonction n'indiquera jamais si un prix plus bas a existé il y a deux mois.