Aujourd'hui, les commerçants nous régalent avec une pluie de promotions. Nous vous avons concocté une sélection de trois produits à prix réduit afin de nous faire toujours plus économiser.

Commençons par le smartphone POCO F4 5G. Ce mobile est doté d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,67". Il est propulsé par un processeur Snapdragon 870 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, il intègre une triple caméra (64, 8 et 2 MP) à l'arrière et, dans le poinçon sur l'écran, un capteur de 20 MP. Vous pourrez stocker tous les fichiers que vous désirez dans sa mémoire interne de 256 Go.

Ce smartphone POCO F4 5G est vendu 349,90 € au lieu de 449,90 € soit 22% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite dans un délai de 24 heures.





Continuons avec l'aspirateur balai Ultenic FS1. Cet appareil est doté d'un collecteur de poussière de 660 ml, filtré par 5 couches de filtration HEPA. Sa batterie de 2500 mAh vous octroie 60 minutes d'autonomie. Il est équipé d'une station de vidange, afin de décharger les ordures sans avoir à se salir les mains. Ses 4 modes de nettoyages s'adaptent à tous les sols, et à tous les types de saleté.

Cet aspirateur balai Ultenic FS1 est vendu 299,99 € au lieu de 599,99 € soit 50% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Et terminons ce Top 3 avec un kit de 32 Go de RAM Corsair Vengeance. Ce pack de deux fois 16 Go de mémoire vive est en DDR4, et fonctionne à une fréquence de 3600 MHz en CAS 18. Ses refroidisseurs en aluminium permettent de réguler la température des barrettes, afin qu'elles ne surchauffent pas.

Ce kit de 32 Go de RAM Corsair Vengeance est proposé à 79,90 € au lieu de 129,99 € soit 39% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, prévue pour le lendemain.





