La marque POCO est une société créée en 2018 en tant que sous-marque de Xiaomi, elle prend son indépendance en 2020. Elle est spécialisée dans la fabrication de smartphones avec le premier Pocophone F1. Parmi ses récents smartphones, le POCO X4 Pro est mis en avant aujourd'hui.

Il fait partie des smartphones que nous avions eu la chance de tester. Pour rappel, il est doté d'un écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 360 Hz. De plus, l'écran profite d'une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de contraste de 500 000:1.

Le mobile est propulsé par le processeur Snapdragon 695 avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d'espace de stockage. Le SoC profite de la technologie de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus. Notons qu'il possède en outre deux haut-parleurs pour un son de qualité.

Ce téléphone portable POCO X4 Pro est équipé d'un capteur principal photo de 104 MP avec une focale de 1/1,52", un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour faire des selfies de qualité, un capteur 16 MP est présent dans l'écran. Pour finir, le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh avec une charge ultra rapide de 67 W qui permet de recharger complètement votre mobile entièrement en moins de trois quarts d'heure !

A l'occasion du Black Friday, le mobile POCO X4 Pro 8+256 Go est au prix réduit de 290 €, les écouteurs POCO In-ear sont offerts ainsi que deux mois de YouTube Premium. La livraison est gratuite.

Axons nous aussi sur le POCO F4 qui profite d'une belle réduction sur le site officiel à l'occasion du Black Friday.

Ce dernier est doté d'une dalle de 6,67" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, nous notons la présence d'une caméra principale de 64 MP avec un focus F/1,79 accompagnée de deux caméras de 8 et 2 MP. Devant, le mobile est équipé d'une caméra frontale de 20 MP, parfait pour faire des selfies. Le smartphone intègre également une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 67 W pour profiter encore plus longtemps de son téléphone.

Sur le site de po.co, le POCO F4 6+128 Go est au prix de 320 € et la version 8+256 Go à 390 € avec le code POCOGP10. La livraison est toujours gratuite, les écouteurs POCO In-ear sont offerts ainsi que deux mois de YouTube Premium.



