Avec son titre phare « Pokémon Go », mais aussi « Pikmin Bloom » et « Monster Hunter Now », Niantic annonce la vente de ses jeux vidéo en réalité augmentée dans le cadre d'un accord avec Scopely pour plus de 3,5 milliards de dollars.

Les équipes de développement des jeux vidéo de Niantic vont rejoindre l'éditeur de jeux mobiles Scopely qui est notamment connu pour le titre « Monopoly Go! ». Depuis 2023 et pour 4,9 milliards de dollars, Scopely est dans le giron de Savvy Gaming Group qui est soutenu par le Fonds public d'investissement de l'Arabie saoudite.

« Ce partenariat garantit que nos jeux bénéficient du support à long terme nécessaire pour être des ' jeux éternels ' qui perdureront pour les générations futures », écrit Niantic qui va désormais se consacrer à la plateforme Niantic Spatial dans le domaine de l'intelligence artificielle géospatiale.

À noter que les jeux « Ingress Prime » et « Peridot » resteront sous le contrôle de Niantic Spatial.

L'ancien jeu phénomène Pokémon Go

« Pokémon Go » revendique plus de 100 millions de joueurs uniques en 2024. L'activité de jeux vidéo de Niantic aurait généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière et attirerait plus de 30 millions de joueurs actifs par mois.

Reste que les difficultés rencontrées par Niantic sur le marché de la réalité augmentée ont conduit à des annulations de plusieurs projets et des licenciements.

« Pokémon Go » avait été un véritable phénomène lors de son lancement dans le courant de l'été 2016 et en fédérant plus de 500 millions de joueurs dès sa première année de lancement. Sa popularité avait beaucoup souffert du confinement lors de la crise du Covid-19. Par facile alors d'explorer l'environnement autour de chez soi pour capturer des Pokémon.