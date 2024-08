Mission spatiale avec une première sortie extravéhiculaire privée, Polaris Dawn est encore reportée. Après un problème de fuite d'hélium au sol, ce sont les conditions météorologiques pour le retour de mission d'une durée de cinq jours qui ont joué un mauvais tour.

" En raison de prévisions météorologiques défavorables dans la zone d'amerrissage de la capsule Dragon au large des côtes de la Floride, SpaceX annule les créneaux de décollage de Falcon 9 pour Polaris Dawn de mercredi et de jeudi ", déclare SpaceX.

" Les équipes de SpaceX continueront de surveiller la météo pour des conditions de lancement et de retour favorables. " Pour le moment, SpaceX ne communique pas sur une nouvelle date de décollage de Polaris Dawn.

Une sortie extravéhiculaire d'astronautes non professionnels

Ouvrant la voie à une exploration spatiale commerciale d'un nouveau genre, la mission Polaris Dawn du programme Polaris est portée par SpaceX et le milliardaire américain Jared Isaacman qui en est le commandant. Ce dernier est accompagné du pilote Scott Poteet (ancien pilote de l'United States Air Force) et des spécialistes de mission Sarah Gillis et Anna Menon qui sont des ingénieures chez SpaceX.

Le point d'orgue de Polaris Dawn sera une sortie extravéhiculaire de deux heures effectuée par deux astronautes non professionnels (Jared Isaacman et Sarah Gillis) à 700 km d'altitude. Tout l'équipage civil porte des combinaisons conçues par SpaceX et utilisées pour les sorties dans l'espace. Le vaisseau Crew Dragon ne dispose pas de sas de sortie et il y aura une dépressurisation complète de la cabine.

Polaris Dawn volera jusqu'à 1 400 km d'altitude et orbitera autour de certaines parties de la ceinture de radiations de Van Allen. Diverses expériences scientifiques seront menées avec pour objectif de faire progresser la santé humaine sur Terre et pendant les vols spatiaux de longue durée. Les communications laser Starlink dans l'espace seront aussi testées.

Jared Isaacman s'arme de patience

" Nos critères de lancement sont fortement limités par les conditions météorologiques prévues pour l'amerrissage. En l'absence de rendez-vous avec l'ISS et avec des ressources limitées en matière de survie, nous devons être absolument sûrs des conditions météorologiques de la rentrée dans l'atmosphère avant de procéder au lancement ", écrit Jared Isaacman.

Il ajoute que la situation sera évaluée au jour le jour. " Polaris Dawn est une mission difficile avec des objectifs critiques. […] Parfois, les voyages les plus difficiles exigent le plus de patience, et nous sommes prêts à attendre le bon moment. "

N.B. : Source image (vignette) : SpaceX.