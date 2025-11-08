Une nouvelle étude (préliminaire) du Massachusetts General Hospital, qui sera présentée à l'American Heart Association (AHA) le 10 novembre, établit un lien direct entre la lumière artificielle de nuit et le développement ou l'aggravation de maladies cardiaques chez l'homme.

Une forte exposition à la lumière artificielle la nuit est associée à un risque accru de 35% de maladie cardiaque en cinq ans, et 22% sur dix ans. Le coupable ? Le stress cérébral.

Comment la lumière peut-elle endommager le cœur ?

On savait que la pollution (air, bruit) affectait le cœur. Mais on ne savait pas comment la lumière faisait. Le Dr Shady Abohashem, auteur principal de l'étude, explique le mécanisme : quand le cerveau perçoit de la lumière la nuit, il l'interprète comme un stress. Il active alors une réponse immunitaire qui enflamme les vaisseaux sanguins.





À long terme, ce processus contribue au durcissement des artères (athérosclérose) et augmente le risque d'infarctus ou d'AVC. L'étude a trouvé une relation "presque linéaire" : plus de lumière nocturne, plus le risque est élevé.

Quels sont les chiffres exacts de l'étude ?

L'étude (observationnelle) a suivi 466 adultes (âge moyen 55 ans) à Boston, sans maladie cardiaque de base, sur une décennie. Ils ont utilisé des scanners PET/CT pour mesurer l'activité cérébrale (stress) et l'inflammation des artères. Ils ont comparé ces scans aux données satellite de pollution lumineuse à leur domicile.





Au total, 17% des participants ont développé un problème cardiaque majeur. Le risque était d'autant plus élevé que l'exposition lumineuse était forte, même après ajustement des autres facteurs de risque (bruit, pollution de l'air, revenu du quartier).

Que peut-on faire contre cette pollution ?

Les chercheurs insistent : c'est un facteur modifiable. Gérer cette lumière est un enjeu de santé publique. Les solutions existent à deux niveaux :

Personnel : Limiter la lumière intérieure, garder les chambres sombres et éviter les écrans (TV, smartphones) avant de dormir.

Limiter la intérieure, garder les chambres sombres et éviter les écrans (TV, smartphones) avant de dormir. Municipal : Réduire l'éclairage public inutile, utiliser des lampadaires blindés (qui éclairent vers le bas) ou des lumières à détecteur de mouvement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette étude est-elle définitive ?

Non, c'est une étude préliminaire (un résumé) présentée à la conférence de l'American Heart Association. Elle est observationnelle, donc elle montre une forte corrélation, mais pas un lien de cause à effet direct. Elle doit encore être publiée dans une revue scientifique à comité de lecture.

Qu'est-ce que l'inflammation des vaisseaux sanguins ?

C'est une réponse du système immunitaire. L'étude suggère que le stress cérébral (causé par la lumière) active cette réponse. Cette inflammation, si elle est chronique, endommage les parois des artères et contribue à l'athérosclérose (durcissement).

Qu'est-ce qu'un scan PET/CT ?

C'est un examen d'imagerie avancé. Le CT scan (tomodensitométrie) montre l'anatomie détaillée (les vaisseaux). Le PET scan (TEP) mesure l'activité métabolique (le stress dans le cerveau ou l'inflammation dans les tissus). L'étude a utilisé les deux pour corréler le stress et l'inflammation.