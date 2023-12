En 2023, le fonds d'investissement canadien Ethical Capital Partners a racheté le groupe MindGeek à la réputation sulfureuse et sa panoplie de sites pornographiques, dont Pornhub. Ces sites sont désormais sous l'égide d'un groupe rebaptisé Aylo.

Pour autant, les traditions sont respectées et Pornhub livre pour la dixième fois d'affilée ses habituelles statistiques de l'année écoulée. La France y figure une nouvelle fois en bonne place, parmi les pays à l'origine du plus gros trafic sur la plateforme.

Comme en 2022 où c'était une première, la France est ainsi sur le podium et occupe toujours la troisième place derrière les États-Unis, puis les Philippines. Le podium de 2023 a néanmoins changé. L'année dernière, la deuxième place revenait au Royaume-Uni.

Le lundi et une moyenne d'âge de 37 ans

Le Top 20 des pays (ci-dessous) représente pour 78,5 % du trafic quotidien sur Pornhub. À l'échelle mondiale, le temps de visite moyen est de 10 minutes et 9 secondes, avec une hausse de 15 secondes en 2023.

La France est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale, soit un temps par visite de 10 minutes et 22 secondes. Il est le plus élevé aux Philippines, à raison de 11 minutes et 15 secondes. En tête pour le trafic grâce au poids de sa population, les États-Unis sont par contre sous la moyenne mondiale avec 9 minutes et 57 secondes par visite.

Le lundi est le jour de la semaine le plus populaire sur la plateforme, tandis que le moins populaire est le samedi. La moyenne d'âge des visiteurs est de 37 ans. En France, plus de la moitié des visiteurs de Pornhub est âgée de 18 à 34 ans, avec une proportion totale de 69 % d'hommes. C'est la consultation sur mobile qui est très largement devant.

Dans l'attente d'un blocage efficace de l'accès aux mineurs

Si Pornhub fait beaucoup parler en France, c'est aussi en raison du long chemin pour une mise en place d'un contrôle de l'âge efficace, afin d'empêcher les moins de 18 ans d'y avoir accès.

Une évolution tangible en ce sens est attendue lorsque des dispositions du projet de loi dit SREN (sécurisation et régulation de l'espace numérique) entreront en vigueur. L'étau se resserre puisque Pornhub vient d'être désigné comme grande plateforme à risque systémique pour le DSA.