Le 2 février 2026 marquera un tournant pour l'industrie du contenu pour adultes au Royaume-Uni. Aylo, le géant canadien détenant Pornhub, YouPorn et Redtube, a annoncé la suspension des nouvelles inscriptions pour les utilisateurs britanniques.

Cette mesure drastique est la conséquence directe de l'entrée en vigueur de l'Online Safety Act, une législation visant à renforcer le contrôle d'âge mais dont l'efficacité est déjà remise en question.

Pourquoi cette décision maintenant ?

Cette restriction est la réponse d'Aylo à l'Online Safety Act (OSA), amendé en juillet 2025 pour imposer des systèmes de vérification d'âge plus robustes. L'objectif affiché est d'empêcher les mineurs d'accéder à du contenu sensible. Cependant, la réalité sur le terrain est plus complexe et révèle les limites de l'approche réglementaire.

Une étude de la Lucy Faithfull Foundation révèle une faille béante : 45% des utilisateurs interrogés admettent avoir contourné ces barrières pour protéger leurs données personnelles. Le système semble donc déjà massivement contourné, ce qui fragilise son ambition première d'améliorer la protection des internautes.

Quelles sont les craintes des plateformes régulées ?

Alex Kekesi, vice-présidente d'Aylo, ne mâche pas ses mots. Elle estime que la loi, paradoxalement, pourrait rendre Internet moins sûr pour tout le monde, mineurs compris. L'argument est simple : en compliquant l'accès aux plateformes responsables qui tentent de se conformer, la loi pousse les utilisateurs vers les "bas-fonds de l'internet".

Ce déplacement du trafic vers des sites sans modération expose davantage les internautes à des contenus illégaux et dangereux, un effet pervers pour le secteur du contenu adulte. Les acteurs majeurs du secteur militent pour des solutions intégrées aux appareils, comme celles proposées par Apple ou Google, jugées plus efficaces et respectueuses de la vie privée.

Comment réagit le régulateur britannique ?

L'Ofcom, l'autorité de régulation des communications au Royaume-Uni, maintient sa ligne. L'organisme a clairement indiqué que les fournisseurs de services doivent soit se plier aux exigences, soit bloquer l'accès aux utilisateurs britanniques. Aylo a donc choisi la seconde option pour ses nouveaux venus, tout en maintenant l'accès pour les comptes existants et vérifiés.

Actuellement, l'Ofcom a lancé des enquêtes sur 80 sites qui ne respectent pas les nouvelles règles, un enjeu majeur pour la sécurité en ligne. Les contrevenants s'exposent à des amendes considérables. La bataille ne fait que commencer, alors que 68 des 100 plus grands services pornographiques au Royaume-Uni ont déjà mis en place une forme de contrôle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'Online Safety Act ?

C'est une loi britannique visant à protéger les utilisateurs, et notamment les mineurs, des contenus préjudiciables en ligne. Elle impose aux plateformes, y compris les sites pour adultes, de mettre en place des mesures strictes comme la vérification de l'âge.

Les utilisateurs actuels de Pornhub au Royaume-Uni sont-ils concernés ?

Non, les utilisateurs existants qui ont déjà complété le processus de vérification d'âge conserveront leur accès aux plateformes d'Aylo. La restriction ne s'applique qu'aux nouvelles inscriptions à partir du 2 février 2026.

Existe-t-il des moyens de contourner ces restrictions ?

Oui, et c'est le cœur du problème. De nombreux utilisateurs se tournent vers des VPN pour masquer leur localisation ou cherchent activement des sites qui ne respectent pas la loi. Cette tendance alimente les craintes d'une migration vers des plateformes moins sûres.